新冠病毒會屍傳人！ 泰國出現全球首例

泰國出現首起新冠病毒藉由遺體傳染法醫致死的案例，專家表示，這意味太平間和葬儀社工作人員面臨的風險升高。

根據BuzzFeed報導，泰國曼谷RVT醫療中心的Won Sriwijitalai與中國大陸海南醫學院的Viroj Wiwanitkit周日（12日）在鑑識與法律醫學雜誌（Journal of Forensic and Legal Medicine）發表這個案例。他們表示，「這是法醫界（因遺體）感染、死亡首例」。

兩人表示，手術室的消毒程序可能也要適用於病理檢驗和法醫部門。「目前泰國沒有關於感染新冠病毒遺體的確切數據，因為在驗屍時採檢是否感染新冠病毒並非常規作法」。

新冠病毒能在遺體存活多久、遺體是否會把病毒傳給處理者，目前所知不多。

會從遺體傳給活人最有名的病毒是伊波拉，不過，世界衛生組織（WHO）的指南表示，肝炎、肺結核、霍亂死者遺體也對處理者具有風險。