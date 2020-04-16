江啟臣主持黃復興交接：未來以服務代替領導

國民黨主席江啟臣今進行黃復興黨部交接與布達儀式。江啟臣致詞時表示，黃復興這次重新安排最大的目標，就是希望落實對基層黨員的服務，以服務代替領導；他也感謝過去十年來，前主委金恩慶帶領黃復興所做的貢獻，「這十年國民黨有起有落，黃復興始終是最強後盾」。

江啟臣表示，國民黨要進行黨務改革，順應時代環境變化，所以做了一些調整。他也希望最忠貞的黃復興黨員能跟他一起讓國民黨變得更好，這是他這次任命主委、地方黨部主委心裡最根本的想法，雖然任務艱鉅，但仍盼能發揮過去賦予黃復興黨部的使命與黃復興黨部存在的意義。

江啟臣強調，黃復興黨員最忠貞，長期對國民黨不離不棄，國民黨不管起落都看得到黃復興站在一起，這是他最感佩的地方。希望黃復興在國民黨改造變得更好的過程當中，也能扮演最關鍵角色，這次新的安排就是希望讓黃復興基層黨員能感受到黨對他們的關心與照顧。

江啟臣說，對於這次人事，不論外界有何不同看法，但他的中心信念就是要做到「以服務代替領導」，讓榮民與退伍軍人感受到黨對他們的關心照顧外，也希望藉此過程讓黨進一步深耕地方，接地氣，完成世代傳承，讓新一批進來的黃復興黨職幹部在傳承之外也能創新。

江啟臣說，他在拜會基層黃復興黨員時，他們告訴他，黃復興黨部黨員長期以來只為黨，不為任何個體，此精神應繼續傳承下去。相信在新任主委臧幼俠帶領下與特別顧問金恩慶的指導下，絕對可以協助黨的改革，他也拜託臧幼協與黨中央密切配合，不僅要傳承發揚黃復興黨部精神，也要改革創新。