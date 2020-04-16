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3600個口罩白宮拿走？ 外交部：不評論美方如何分配

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

美國媒體報導，白宮曾向台灣求援，為了維持國安會正常運作，將台灣捐贈的3600個口罩送入國安會；外交部今天表示，不評論美方內部如何分配口罩。

華盛頓郵報報導，在白宮建議民眾外出要配戴口罩前，白宮國安會為維持正常運轉，向台灣求援，台灣在上月24日捐贈50萬個口罩給美國，其中3600個送入國安會，給員工配戴以維持正常運作；華郵報導，當時台灣已禁止口罩出口，知情人士指出，這是「政府對政府」的捐贈，除了3600個留給白宮國安會，大多數的口罩上交聯邦儲備運用。

外交部發言人歐江安表示，外交部與美國在台協會（AIT）3月18日發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，在防疫物資合作中，我國承諾提供美國每周10萬片醫療口罩，美方則為我國保留30萬件防護衣的原料以共同抗疫，首批三月份50萬枚口罩已運交美國，並由美行政部門統籌運用，對於美方內部如何分配，外交部沒有評論。

歐江安說，外交部另外在4月1日宣布第一波國際人道援助行動，其中捐贈美國聯邦政府100萬片及有急迫需要的相關州100萬片口罩，共計200萬片口罩提供美國防疫與醫護人員使用，也已經陸續分批啟運，我國的愛心人道援助獲得美國行政部門及國會議員等各界大力肯定，同時有關美國供應的30萬件防護衣原料，有近半數已經製成防護衣成品並且運抵我國。

歐江安說，在新冠肺炎疫情於全球擴散之際，外交部與美方將持續在「台美防疫夥伴關係聯合聲明」及既有的合作機制上攜手抗疫，就疫情資訊分享、疫苗與藥品研發、醫療設備交流等各項議題併肩努力。

口罩

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