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農民退休儲金條例草案初審通過 提繳比率爭議待協商

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
「農民退休儲金條例草案」今立法院經濟委員會初審通過，爭議的政府提繳比率留待協商。記者彭宣雅／攝影
「農民退休儲金條例草案」今立法院經濟委員會初審通過，爭議的政府提繳比率留待協商。記者彭宣雅／攝影

立法院經濟委員會今逐條審查「農民退休儲金條例草案」初審通過，農民退優制度分為兩筆金額，一筆是農委會承諾絕對不退場的老農津貼，另一筆是農民儲金；行政院版本的儲金，是一比一提繳1%至6%，但政府提撥的儲金比例部分，立委本著「照顧農民」共識，提出各種競相加碼提繳。

農委會主委陳吉仲表示，今天是台灣農民驕傲的一刻，但若讓這制度最後走向是福利制度，不是產業制度，對農民最後反倒是傷害，他真心期待立法院可以採用行政院版本就好；最後通過版本也大多採用行政院版本。

至於爭議性的條文第七條，政府應該提繳多少金額比率，經濟委員會保留民進黨國民黨各一個版本(共兩版)，交付協商；並有附帶決議要兩年檢討一次，同時三個月內提出扶助原住民農民投保農保之可行性方案，辦理期程與績效指標；此外有關延壽年金若未開辦，由主管機關農委會研議開辦。

立委曾銘宗所提案版本，是政府提繳1.5倍，提繳3萬3368元看起來很多，他說，用35年後的3萬3000元，2%用通膨計算，最後幾只剩下1.6萬；政府年負擔27億元，其實並不多。

立委郭國文表示，農委會1600億元預算，若立法院通過最低工資法，未來農民儲金是否用2萬3800基本工資為基準也不一定，農委會在制度對照上，從農民退休金制度對照，強調社會福利與社會照顧，勞工是社會保險，不可相提並論，制度一比一提撥過於保守。

郭國文說，外界認為財務負擔重，但農民退休儲金制度本身與社會保險不同，政府沒有責任負擔最終財務責任，也就是這筆錢領完就結束了，政府僅只是相對提撥而已，沒有所謂的最終財務責任，這制度是公積金的個人強迫儲蓄，領完就沒有了。

根據政院版本，農民退休儲金為一比一提繳，農民提繳6%，政府就提繳6%；有立委提出政府提繳加碼2%、1.2倍、1.5倍、2倍；甚至也有農民提繳2%、4%、6%，政府提繳3%、6%、9%版本；但最後採哪一種版本，中午前還沒有結論。

農委會今天提出試算，以30歲提繳35年計算，若政府提繳加碼2%，農民提繳1904元、退休之後儲金領1萬8686元，若加上老農津貼可領2萬9018元；若政府提繳是農民2倍，農民月繳2856元，退休儲金月領2萬4025元，加上老農津貼月領3萬4357元。政府第一年的財政負擔，從10.8億元(行政院版本)到27億不等。

根據農委會的試算，若依照行政院版本，老農津貼加上農民退休儲金，繳交25年可領1萬8471元、30年是2萬2055元、35年為2萬6349元；勞工參加職業公會的自雇勞工，投保25年1萬7586元、30年2萬3224元、2萬9568元。

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