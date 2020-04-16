德政府說不出對台感謝 外交部：捐口罩沒有期待被感謝

媒體報導，德國政府被問到是否因為中國大陸施壓，所以無法張揚接受台灣捐贈的物資，政府發言人回應感謝「其他國家」的協助；外交部發言人歐江安今天表示，我們捐口罩沒有政治前提，也沒有期待對方要謝謝我們，若受贈國家表示感謝，我們也很感激。

媒體報導，德國政府發言人賽柏特被媒體問到，德國是否因為中國施壓的關係，不能夠張揚台灣捐贈的物資？德國外交部發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）說，他不清楚德國在這件事情當中扮演的角色，而賽柏特回應，德國也會自己找「其他國家」來幫忙，也感謝「其他國家」的協助。

歐江安今天在例行記者會上表示，台灣捐贈口罩，做兩波國際人道援助，就只是很單純地覺得這是台灣做為負責任的國家應盡的國際社會義務，台灣捐口罩沒有政治前提，也沒有期待對方要謝謝我們，很多國家對我們表示感激，我們也很感謝。

歐江安說，過去台灣也在需要時接受很多國家援助，現在我們有能力了就來幫忙，在兼顧國內防疫需求的情況，現在國人都能買到口罩了，政府也防疫有成，我們在行有餘力的情況下，盡負責任的國際社會成員該盡的義務，我們不期待對方謝謝我們。

歐江安說，德國在台協會之前也在臉書上貼出口罩完成打包的照片，並表示對台灣的感激。