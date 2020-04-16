外媒稱女性領導人防疫成功 蔡英文揭最重要關鍵

富比士雜誌日前報導「防疫最成功國家的共通點—女性領導人」，其中蔡英文總統也名列其中，蔡英文總統今受訪回應，台灣這次防疫得到國際社會肯定，主要在於集體國民意志的凝聚、團結，其中專家與醫護人員的專業性、無私奉獻，是防疫成功的最重要關鍵。

蔡英文總統表示，這次防疫能獲得國際社會肯定，主要在於集體國民意志的凝聚，團結於在政府疫情指揮中心的指揮之下，讓疫情被有效處理、有效控制，另一方面，專家、醫護人員，尤其是第一線醫護人員無私奉獻、日以繼夜投入，顯現台灣公共衛生、醫療體系的專業性與無私付出精神，是這次成功的最重要關鍵。

蔡總統說，政府雖居於領導，但在領導之餘，有這麼好的人民來配合，還有公衛、醫療專業人員的投入， 這是集體成功。

此外，對於外界質疑中國大陸導致疫情爆發，蔡英文總統說，許多事證、說法都有一定的意義，她希望中國大陸能夠釋疑，面對疫情，最重要的就是國際合作、疫情透明 ，以及謙卑的心，讓大家力量可以集結起來。

至於國際貨幣基金（IMF）下修台灣今年經濟成長率為-4%，蔡英文總統表示，整年經濟成長率，後續發展有變數，但整體而言，台灣疫情控制穩定，經濟雖面臨一定挑戰，但基本上，企業、勞工在層層工具運用底下，也維持續航力，很多投資計劃都是蓄勢待發，今年經濟情況跟成長率，「應該是還好啦」，是不是會如IMF所預測，尚待觀察。