謝龍介：要捍衛中華民國的主權就要先捍衛中華航空
針對近日中華航空（China Airlines）改名爭議，國民黨中央黨部副秘書長、台南市議員謝龍介認為，中華民國一直持續存在，要捍衛中華民國的主權就要先捍衛中華航空，不要隨意拋棄華航，「當你拋棄華航就是拋棄中華民國，最後還成就不了台灣共和國」，勸各位三思而後行。
謝龍介說，中華民國的英文是「Republic of China」，為聯合國的創始國，至今中華民國還是持續存在。謝認為，展現主權的立場有兩種方式，像是加入類似聯合國等組織，但目前我們不能加入聯合國；另一個就是邦交國承認國家主權，建立國與國的邦交關係，這就是中華民國，所以基本上「China Airlines」就是中華民國主權的呈現，無法理解為何要改「China」，因為這就證明中華民國主權的存在，「你連中華民國主權都不要捍衛，哪裡可以拿到台灣國的主權？不要再用意識形態來看世界了」。
謝龍介表示，前總統陳水扁當初要改名也改不成，因為這關乎航權延續，華航不是國營企業，投資人該怎麼辦？不是政府要改名就改，要去想改名實質上能得到什麼，希望大家理性看待。
謝龍介認為，大家對本土意識高漲這是好事，但中華民國要走得長遠，不宜妄自菲薄，為什麼要認為中華民國沒有存在的價值和意義呢？這只是在製造兩岸衝突，對國家沒有好處，對和平發展沒有意義，所以要捍衛中華民國的主權就要先捍衛中華航空，不要隨意拋棄華航，「當你拋棄華航，就是拋棄中華民國」，且最後可能成就不了台灣共和國。
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