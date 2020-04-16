快訊

他不是這樣的人：性犯罪裡，黃金男孩與壞女孩的模版

國民黨前立委林益世今假釋 高院裁定限制出境、出海8個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半數防護衣材料運抵台灣 捐美第二批口罩今天交運

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部今天表示，可供15萬件防護衣的原料已經運抵台灣，圖為外交部長吳釗燮(左)和美國在台協會處長酈英傑在台灣捐給美國的口罩前拍照。圖/取自AIT臉書
外交部今天表示，可供15萬件防護衣的原料已經運抵台灣，圖為外交部長吳釗燮(左)和美國在台協會處長酈英傑在台灣捐給美國的口罩前拍照。圖/取自AIT臉書

台灣和美國合作，台灣以每周10萬片口罩和美國交換30萬件防護衣材料；外交部今天表示，目前有半數的防護衣材料已經運抵，另外一半還在規劃中，而上周宣布要捐給美國疫情嚴重的州的100萬片口罩，今天會交運，「還沒安排運送的航空公司」。

我國捐贈給美國的口罩已陸續運抵，外交部北美司司長姚金祥今天在例行記者會上表示，30萬件的防護衣原料有半數，也就是可供15萬件防護衣的原料已經運抵台灣。

而外交部上周宣布將再捐贈美國疫情嚴重的州100萬片口罩，姚金祥說，這批口罩已經裝箱完畢，在外交部西側門，今天會交運，將捐給麻州、賓州和密西根州，至於航班要看快遞業者的安排，航空公司不一定，優先考慮可以送的航空跟快遞業者，「不一定是國籍航空」。

姚金祥說，目前還沒安排是哪個航空公司，過去也曾以FedEx或UPS運送，到每個國家承運的航空公司不一定，希望能以最快的方式送達。

至於外交部長吳釗燮日前和美國華府智庫連線時談到，外交部正在籌辦一場關於新冠肺炎的GCTF工作坊，將與各國分享抗疫經驗與最佳作法；姚金祥說，目前上半年的活動都延到下半年舉行，但針對疫情發展、台美經驗交換，例如反制關於防疫的假訊息或交流防疫經驗，台美有考慮在上半年舉行視訊會議，一切都還在規劃中，若有具體細節會對外宣布，目前規劃一到兩場，可能是四或五月舉辦。

新冠肺炎

延伸閱讀

竹市議會國民黨團呼籲發現金取代酷碰券 1700萬人受惠

拍賣網站賣口罩涉詐財 男子5萬元交保

華郵：蔡英文捐口罩前 台美「政府對政府捐了50萬個」

紓困發現金．防疫要口罩 高市議會國民黨團向中央喊話

相關新聞

黃捷批高市臨時會「超級傻眼」 藍：對黃的說法才傻眼

高雄市議會下午開程序委員會確定臨時會議程，時代力量議員黃捷一早在臉書貼文批評只開3天，且採專案報告方式，市長韓國瑜甚至可...

說不發錢又要發 藍造句「貞金白吟」批蘇貞昌拓海式轉彎

國民黨日前推出「林佳龍華航改名計時器」引起網路討論，這次再推出「青年團成語小教室」，今天介紹的第一集成語是「貞金白吟」，...

德政府說不出對台感謝 外交部：捐口罩沒有期待被感謝

媒體報導，德國政府被問到是否因為中國大陸施壓，所以無法張揚接受台灣捐贈的物資，政府發言人回應感謝「其他國家」的協助；外交...

外媒稱女性領導人防疫成功 蔡英文揭最重要關鍵

富比士雜誌日前報導「防疫最成功國家的共通點—女性領導人」，其中蔡英文總統也名列其中，蔡英文總統今受訪回應，台灣這次防疫得...

謝龍介：要捍衛中華民國的主權就要先捍衛中華航空

針對近日中華航空（China Airlines）改名爭議，國民黨中央黨部副秘書長、台南市議員謝龍介認為，中華民國一直持續...

半數防護衣材料運抵台灣 捐美第二批口罩今天交運

台灣和美國合作，台灣以每周10萬片口罩和美國交換30萬件防護衣材料；外交部今天表示，目前有半數的防護衣材料已經運抵，另外...

華郵：蔡英文捐口罩前 台美「政府對政府捐了50萬個」

總統蔡英文4月1日宣布捐贈1000萬片口罩給受新冠肺炎疫情衝擊的國家，其中包括美國的200萬片，但華盛頓郵報15日報導，...

回應世衛13點聲明 葉金川：台灣並無被公平對待

世衛回應台灣民眾在紐約時報刊登的廣告，表示WHO數十年來一直和台灣的衛生部門保持定期技術交流。台灣退出聯合國後，第一個在...

影／陳吉仲：預購加實名制 保證農民拿到肥料

立法院上午審查農民退休儲金條例草案，農委會主委陳吉仲上午受訪時表示，昨天肥料預購已經有三千五百多公噸，細節下午還會在農委...

農民退休儲金條例草案今闖關 立委競相加碼

立法院經濟委員會今逐條審查「農民退休儲金條例草案」，主要在於農民退休制度給予法源依據；農民退優制度分為兩筆金額，一筆是農...

曾送西瓜布局參選台北市長 傅崐萁：也是假議題

無黨籍立委傅崐萁當選後，積極爭取重返國民黨，引發議論。如今曾極力協助傅的前代理主席林榮德已經卸任，國民黨新主席江啟臣接手...

白宮前國安顧問呼籲美國 給予台灣全面的外交承認

美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）15日在推特發文，讚許美國總統川普扣留要發給世界衛生組織（WHO）的資金...

熱門新聞

圖表看疫情／英106歲嬤康復出院 全球確診數突破206萬例逾13.4萬人死亡

PTT鄉民救國！護國吹哨者真面目是泌尿外科醫師妹妹

副署長半夜睡不著上PTT 發現新冠肺炎起源火速通報世衛

才一天又破零！我增2新冠肺炎確診 一人來自「最毒班機」

呂秀蓮示警：別讓「以疫攻台」戰火在台灣燃燒

直播／我新增2例確診…全屬境外移入 總累積達395例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。