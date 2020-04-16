半數防護衣材料運抵台灣 捐美第二批口罩今天交運

台灣和美國合作，台灣以每周10萬片口罩和美國交換30萬件防護衣材料；外交部今天表示，目前有半數的防護衣材料已經運抵，另外一半還在規劃中，而上周宣布要捐給美國疫情嚴重的州的100萬片口罩，今天會交運，「還沒安排運送的航空公司」。

我國捐贈給美國的口罩已陸續運抵，外交部北美司司長姚金祥今天在例行記者會上表示，30萬件的防護衣原料有半數，也就是可供15萬件防護衣的原料已經運抵台灣。

而外交部上周宣布將再捐贈美國疫情嚴重的州100萬片口罩，姚金祥說，這批口罩已經裝箱完畢，在外交部西側門，今天會交運，將捐給麻州、賓州和密西根州，至於航班要看快遞業者的安排，航空公司不一定，優先考慮可以送的航空跟快遞業者，「不一定是國籍航空」。

姚金祥說，目前還沒安排是哪個航空公司，過去也曾以FedEx或UPS運送，到每個國家承運的航空公司不一定，希望能以最快的方式送達。

至於外交部長吳釗燮日前和美國華府智庫連線時談到，外交部正在籌辦一場關於新冠肺炎的GCTF工作坊，將與各國分享抗疫經驗與最佳作法；姚金祥說，目前上半年的活動都延到下半年舉行，但針對疫情發展、台美經驗交換，例如反制關於防疫的假訊息或交流防疫經驗，台美有考慮在上半年舉行視訊會議，一切都還在規劃中，若有具體細節會對外宣布，目前規劃一到兩場，可能是四或五月舉辦。