華郵：蔡英文捐口罩前 台美「政府對政府捐了50萬個」

總統蔡英文4月1日宣布捐贈1000萬片口罩給受新冠肺炎疫情衝擊的國家，其中包括美國的200萬片，但華盛頓郵報15日報導，白宮國安會3月初就向台灣求援，我方因此在3月24日捐贈50萬片醫療口罩運抵美國，其中3600個送給國安會。

華郵報導，當時台灣已禁止口罩出口，知情人士指出，這是「政府對政府」的捐贈，並非向台灣製造廠商的購買行為。除了3600個留給白宮國安會，大多數的口罩上交聯邦政府庫存。

華郵報導，美國政府制定疫情大流行應對計畫，大部分民眾均改為居家辦公，但這不包括國安會員工。由於國安會員工並非第一線醫護人員，不能配發口罩。

國安會3月初就發現手上的口罩存量不足，原本打算私下購買，發現美國境內早無存貨。

華郵報導，副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）提到台灣在這次對抗疫情表現良好，且台灣政府很早就開始下令增產口罩。博明在2003年SARS爆發期間，人就在亞洲，很清楚戴口罩對防疫的功效，博明自己也很早就開始戴口罩辦公，在這次疫情爆發期間，他與亞洲地區國家聯繫，掌握疫情發展。

國安會官員在3月14日致電與台灣政府一名官員，表達對口罩的需求，不久後台灣正式同意，以政府對政府的方式，運送50萬個醫療口罩到美國。

報導中也提到，當時的台灣為了優先滿足國內民眾需求，設有口罩出口禁令，知情人士指出，這筆口罩要能出口，是基於政府對政府層級的安排，並非私人跨國購買。

報導指出，3月24日左右，這批來自台灣的口罩抵達美國，白宮國安會獲得的3600個，其中一半分給白宮的醫療組，國安會員工總共獲得1800個；剩餘的口罩交由聯邦政府庫存，支援第一線醫護人員。