回應世衛13點聲明 葉金川：台灣並無被公平對待

世衛回應台灣民眾在紐約時報刊登的廣告，表示WHO數十年來一直和台灣的衛生部門保持定期技術交流。台灣退出聯合國後，第一個在WHA會議發聲的台灣人、前衛生署長葉金川表示，世衛所說的定期技術交流並非這麼積極，台灣應該是要被受到以會員的公平待遇，但台灣並沒有被公平對待。

葉金川說，世衛所說的定期技術交流，據他了解，好像不是每次都通知台灣，技術交流也非這麼積極，老實說，台灣應要被以會員的公平待遇。葉提到，儘管這次世衛發出13點聲明，但過去台灣與世衛的互動經驗，似乎感覺是可有可無的交流。

葉金川也提到，世衛的態度應該要一致，台灣未來應不需去追究譚德塞的責任，但最終，台灣應該要求的，是有意義、公平地參與世衛、並且被有尊嚴地被對待。

葉金川說，台灣是世界公衛的一環，應該大大方方地要求世衛讓台灣加入會員，不僅對台灣好，也才是對世界的公共衛生體系好。

至於台灣在2009年首度以觀察員身分受邀出席世界衛生大會，知情人士表示，前總統馬英九的「外交休兵」政策是關鍵，當年因為外交休兵，北京在雙邊關係上展現誠意，也堅守外交休兵的默契，讓我們在國際社會上有所突破，參加世界衛生大會。

知情人士指出，台灣當年想多爭取參加國際組織，北京讓我們用彈性的方式參與，不是以主權國家身分為主體參與，而是以觀察員的身分出席，不過雖然以觀察員身分參加，仍有以主權國家參與的意義，北京怕我們對外宣稱自己是主權國家，所以想出以寄邀請函的方式邀請我們出席。