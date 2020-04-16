黃捷批高市臨時會「超級傻眼」 藍：對黃的說法才傻眼

高雄市議會下午開程序委員會確定臨時會議程，時代力量議員黃捷一早在臉書貼文批評只開3天，且採專案報告方式，市長韓國瑜甚至可能不列席，真的是「超級傻眼」。國民黨高雄市議員陳若翠回應，對黃捷的這種說法才傻眼，韓國瑜有說過不到會嗎？

黃捷在臉書表示，回顧去年此時的發文，更覺心酸，那時早就開始質詢了，今年此時卻因為韓國瑜神隱等不到開議（原計4月16日開議），全台灣剩高雄還在無限期延會吧！

黃說韓國瑜只敢躲在鏡頭後直播，卻不敢到議會答詢；連臨時會都三催四請才召開，也萬般不願意來，做一個市長做的這麼心不甘情不願何苦呢？放過自己放過市民好嗎？

陳若翠表示，韓國瑜有說過不列席議會嗎？議會程序委員會有說過「無限期延會」嗎？議員連署開臨時會的提案提出後，程序委員會今天就要開會確定議程，那裡有「三催四請」？黃捷議員的說法，才讓人傻眼。

另外，發起罷免韓國瑜的網路社群「Wecare高雄」上午的貼文也談到下午的程序委員會，認為如果明天中選會審議通過罷韓案，高雄市政府即須依據選罷法辦理相關程序，「市府應在臨時會中報告」，至於所需的預算之墊付案，「更必須在本次召開的臨時會中依法審議完竣」。