說不發錢又要發 藍造句「貞金白吟」批蘇貞昌拓海式轉彎

國民黨日前推出「林佳龍華航改名計時器」引起網路討論，這次再推出「青年團成語小教室」，今天介紹的第一集成語是「貞金白吟」，意指行政院長蘇貞昌說法髮夾彎，先說不發現金紓困又轉彎。

國民黨青年團在臉書表示，該成語的典故是指在新冠肺炎疫情下，蘇貞昌原本宣稱發放現金，人民會存下來成效不大。但是沒多久後又主動臉書貼文，表示「紓困就是要發現金」。堪稱拓海式甩尾過彎，後人稱為「貞金白吟」，好像昨天說的都白說了。

青年團還舉例造句，小龍（交通部長林佳龍）明明自己說要幫小華改名，被記者問到什麼時候要改，又牽拖大家更關注小K（KMT國民黨）也要改名，難道小龍跟小貞講話都可以不認帳，隨時「貞金白吟」嗎？