挺韓國瑜度罷韓危機 傅崐萁：做好市長該做的事就夠了
競選總統落敗的高雄市長韓國瑜正面臨遭罷免危機，韓競選總統時出力甚多的立委傅崐萁上午建議，現值新冠肺炎防疫期間，韓不要碰政治議題，做好市長該做的事情，落實與基層民眾接觸，讓大家感覺城市明亮、進出安全，這樣就夠了。
傅崐萁說，韓國瑜高雄市政做的相當落實，包含路平、燈亮、水溝通，這些是地方首長最基本應該做到的，但很多縣市長做不到，韓國瑜的表現「人民不是沒有感」，現在就全面關注疫情，不要有疫情大爆發，其他政治議題不要掛在心上。
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