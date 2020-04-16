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農民退休儲金條例草案今闖關 立委競相加碼

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
立法院經濟委員會今逐條審查「農民退休儲金條例草案」，農委會提出試算。記者彭宣雅／攝影
立法院經濟委員會今逐條審查「農民退休儲金條例草案」，農委會提出試算。記者彭宣雅／攝影

立法院經濟委員會今逐條審查「農民退休儲金條例草案」，主要在於農民退休制度給予法源依據；農民退優制度分為兩筆金額，一筆是農委會承諾絕對不退場的老農津貼，另一筆是農民儲金，行政院版本的儲金，是1%至6%，但政府提撥的儲金比例部分，立委提出各版本，成為競相加碼提繳的戰場。

農委會主委陳吉仲表示，真心期待立法院可以採用行政院版本就好，若一年後沒有農民來參加，再來檢討。根據政院版本，農民退休儲金為一比一提繳，農民提繳6%，政府就提繳6%；有立委提出政府提繳加碼2%、1.2倍、1.5倍、2倍；甚至也有農民提繳2%、4%、6%，政府提繳3%、6%、9%版本。

農委會今天提出試算，以30歲提繳35年計算，若政府提繳加碼2%，農民提繳1904元、退休之後儲金領1萬8686元，若加上老農津貼可領2萬9018元；若政府提繳是農民2倍，農民月繳2856元，退休儲金月領2萬4025元，加上老農津貼月領3萬4357元。政府第一年的財政負擔，從10.8億元(行政院版本)到27億不等。

農委會農保辦公室執秘王東良表示，按照行政院版，就是在老農津貼不動的狀態下，農民退休儲金領的，與勞工自雇者、參加職業工會，繳交也都是1428元，最後領的也差不多。

根據農委會的試算，若依照行政院版本，老農津貼加上農民退休儲金，繳交25年可領1萬8471元、30年是2萬2055元、35年為2萬6349元；勞工參加職業公會的自雇勞工，投保25年1萬7586元、30年2萬3224元、2萬9568元。

立委蘇治芬表示，她比較擔心的是政府的財政負擔，她認為級距不應該用基本工資計算，雖尊重行政院版本，但仍需要每兩年檢討一次。

立委曾銘宗所提案版本，是政府提繳1.5倍，提繳3萬3368元看起來很多，他說，用35年後的3萬3000元，2%用通膨計算，最後幾只剩下1.6萬；政府年負擔27億元，其實並不多。

立委郭國文表示，農委會1600億元預算，若立法院通過最低工資法，未來農民儲金是否用2萬3800基本工資為基準也不一定，農委會在制度對照上，從農民退休金制度對照，強調社會福利與社會照顧，勞工是社會保險，不可相提並論，制度一比一提撥過於保守；他支持農民提繳2%、4%、6%，政府提繳3%、6%、9%版本。

郭國文說，外界認為財務負擔重，但農民退休儲金制度本身與社會保險不同，政府沒有責任負擔最終財務責任，也就是這筆錢領完就結束了，政府僅只是相對提撥而已，沒有所謂的最終財務責任，這制度是公積金的個人強迫儲蓄，領完就沒有了。

立委翁重鈞表示，一比一提繳較低，將來希望覆蓋率提高，應該要有更優惠的措施，不希望把老農津貼也加到儲金保險，現在試算後有2.6萬，但要扣掉老農津貼，儲金其實也不高，不會影響也不會排擠到農業預算，因此他支持剛開始的時候，可訂定比較優惠的辦法，對農民會比較有誘因。

立委陳明文表示，農民退休制度對農民來說是政府德政，站在立委立場，希望能提撥越高越好，也必須要考慮，這基金的永續經營的角度，不希望未來做到最後破產或增加農民負擔，認為農民應該在10%提繳的範圍做決定，他支持政府提繳1.2倍。

立法院經濟委員會今逐條審查「農民退休儲金條例草案」，農委會提出試算。記者彭宣雅／攝影
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