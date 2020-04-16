曾送西瓜布局參選台北市長 傅崐萁：也是假議題
無黨籍立委傅崐萁當選後，積極爭取重返國民黨，引發議論。如今曾極力協助傅的前代理主席林榮德已經卸任，國民黨新主席江啟臣接手，傅是否再爭取恢復國民黨黨籍受關注。傅上午受訪時僅表示，「以後再聯絡」，不願多談。
而2017年初，傅崐萁花蓮縣長卸任前一年，一度傳出有意卸任後「走出後山」，循「柯Ｐ模式」轉戰台北市長，讓政治生涯更上層樓，甚至每逢重要年節就大送台北市里長、市議員西瓜等農產品，當時傅陣營還證實傅有相關想法。
不過傅崐萁今天受訪時，延續日前否認有意參選桃園市長規畫口徑，稱「評估參選台北市長」一事，「那個也是假議題」。
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