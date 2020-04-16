快訊

獨／病毒海嘯重創何潤東副業 投資2千萬的SPA館宣布收攤

一殺多生的防疫謬辯？老人瘟疫「孤獨真心話」

白宮前國安顧問呼籲美國 給予台灣全面的外交承認

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）14日在推特發文。取自網路
美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）14日在推特發文。取自網路

美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）15日在推特發文，讚許美國總統川普扣留要發給世界衛生組織（WHO）的資金是正確反應；另外，波頓也在另一篇推文中表示，鑑於台灣在新冠肺炎的努力、北京的反對和掩蓋，美國應再次考慮給予台灣全面的外交承認。

「就如20年前所說，給台灣明確支持最是符合美國利益」，波頓推文還附上自己2000年投書台北時報（Taipei Times）的文章，說明美國應當給予台灣全面的外交承認。

波頓透過推特讚許川普的決定，並說，應該給聯合國體系一個警告，美國不滿其因應新冠肺炎的表現。

新冠肺炎 川普 北京

延伸閱讀

前美官員投書 籲川普推台灣專家任世衛秘書長

史無前例！川普威脅強迫國會休會 想直接任命屬意人選

川普：新冠疫情高峰已過 周四公布最新經濟重啟指南

「美國已度過病例數增加的高峰」 川普將公布復工指南

相關新聞

曾送西瓜布局參選台北市長 傅崐萁：也是假議題

無黨籍立委傅崐萁當選後，積極爭取重返國民黨，引發議論。如今曾極力協助傅的前代理主席林榮德已經卸任，國民黨新主席江啟臣接手...

白宮前國安顧問呼籲美國 給予台灣全面的外交承認

美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）15日在推特發文，讚許美國總統川普扣留要發給世界衛生組織（WHO）的資金...

大陸新增新冠肺炎確診病例46例 12例為本土病例

大陸國家衛健委今（16）日發布的最新數據顯示，15日0至24時，31個省市新增新冠肺炎確診病例46例，其中34例為境外輸...

黃復興人事大換血 支部主委平均57歲

國民黨昨天通過黃復興黨部主委臧幼俠人事案，黨主席江啟臣啟動黃復興有史以來最大的人事換血，十八縣市黃復興支部主委除了桃園、新北，全部換新人，平均年齡從七十一歲下降到五十七歲；黃復興黨部副主委陳俊生是退役上士，南投黃國強黨部主委廖政賜士官長退役，宜蘭縣黃國蘭黨部主委林俊榮年僅四十七歲，比江啟臣還小一歲，創下過去未有紀錄。

新系挺誰？ 牽動綠營北市大戰

民進黨地方黨部主委改選，一向陷入派系角力大戰，這次台北市黨部主委之爭，獲「非新系」支持的王孝維，對決綠色友誼連線的薛凌，按以往投票率，誰拿下超過6000張票可以勝出，但尚未表態支持誰的新系，就掌握3000餘黨員票，恐牽動選舉結果。

民進黨北市、宜縣黨部主委改選 拚2022重執政

綠營布局2022選戰，北市、宜蘭正進行黨部主委改選登記；前北市議員王孝維昨天搶頭香，在黨籍市議員陪同下登記參選，喊出「效率台北、黨務維新」口號參選北市黨部主委；宜蘭縣國會黨團總召陳俊宇，昨天也完成登記參選，宣示要奪回宜蘭政權。

醫療外交 台大醫院用視訊和中美洲8國分享防疫措施

外交部表示，新冠肺炎疫情在中美洲快速蔓延，外交部與「中美洲統合體」（SICA）居間協調，促成台大醫院與SICA所屬「中美...

韓國瑜臉書PO影片 抱怨被抹黑

高雄市長韓國瑜感嘆被用「顯微鏡」檢視，很多事實被扭曲，他昨天透過影片回應定期會延期等話題，他說，心向人民會重視防疫，在權力打轉就是重視罷免，他無懼無憂。韓也憂心，執政若未受監督，台灣恐走向一黨獨大。

綠批韓國瑜「無星市政」 教育局反駁

多位民進黨高雄市議員昨批評市長韓國瑜的「滿天星計畫」，已提出2個月 ，還沒有具體內容向市民公告，可說是「無星市政」。高雄市教育局長吳榕峯回應，這是嘉惠高雄在地學子好政策，3月已完成規畫，依原定期程會在本月公告，議員批評「好笑、可笑」。

高市選委會估6月6日或13日罷韓投票 著手找1823投票所

中央選舉委員會本月17日將開委員會討論罷免高雄市長韓國瑜案，由於罷免案二階連署有效份數已達到選罷法的規定，高雄市選委會表...

獨／陳俊生接黃復興黨部副主委 18支黨部主委平均57歲

國民黨明天上午11時將舉行黃復興黨部主委與18支黨部主委布達交接典禮，值得注意的是，這次黃復興黨部也跟著黨中央一起「世代...

公文被爆用ZOOM開會？政院批國民黨團「以訛傳訛」

國民黨立院黨團今在臉書轉貼「晴天蝸牛」的爆料貼文，貼文曝光行政院科技會報辦公室在3月26日發出的開會通知公文，要在今日使...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數突破205萬人 逾13.4萬人死亡

華航改名恐斷航 陳柏惟：要斷就斷

PTT鄉民救國！護國吹哨者真面目是泌尿外科醫師妹妹

副署長半夜睡不著上PTT 發現新冠肺炎起源火速通報世衛

才一天又破零！我增2新冠肺炎確診 一人來自「最毒班機」

NHK報導「台灣0確診」關鍵原因 日網友大讚：太神奇了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。