白宮前國安顧問呼籲美國 給予台灣全面的外交承認
美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）15日在推特發文，讚許美國總統川普扣留要發給世界衛生組織（WHO）的資金是正確反應；另外，波頓也在另一篇推文中表示，鑑於台灣在新冠肺炎的努力、北京的反對和掩蓋，美國應再次考慮給予台灣全面的外交承認。
「就如20年前所說，給台灣明確支持最是符合美國利益」，波頓推文還附上自己2000年投書台北時報（Taipei Times）的文章，說明美國應當給予台灣全面的外交承認。
波頓透過推特讚許川普的決定，並說，應該給聯合國體系一個警告，美國不滿其因應新冠肺炎的表現。
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