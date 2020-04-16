大陸新增新冠肺炎確診病例46例 12例為本土病例
大陸國家衛健委今（16）日發布的最新數據顯示，15日0至24時，31個省市新增新冠肺炎確診病例46例，其中34例為境外輸入病例，12例為本土病例(廣東5例，黑龍江4例，北京3例)，無新增死亡病例。
數據顯示，大陸境外輸入現有確診病例898例(含重症病例46例)，現有疑似病例61例。累計確診病例1534例，累計治癒出院病例636例，無死亡病例。
截至15日24時，大陸現有確診病例1107例(其中重症病例95例)，累計治癒出院病例77892例，累計死亡病例3342例，累計報告確診病例82341例。
新增無症狀感染者64例，其中境外輸入無症狀感染者3例；尚在醫學觀察無症狀感染者1032例(境外輸入217例)。
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