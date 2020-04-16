大陸新增新冠肺炎確診病例46例 12例為本土病例

高雄市長韓國瑜感嘆被用「顯微鏡」檢視，很多事實被扭曲，他昨天透過影片回應定期會延期等話題，他說，心向人民會重視防疫，在權力打轉就是重視罷免，他無懼無憂。韓也憂心，執政若未受監督，台灣恐走向一黨獨大。

2020-04-15 22:50