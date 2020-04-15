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醫療外交 台大醫院用視訊和中美洲8國分享防疫措施

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
瓜地馬拉外交部長布羅洛(中)、衛生部長蒙洛伊(右)及我駐瓜地馬拉大使鄭力城出席台大醫院防疫視訊會議。圖/外交部提供
瓜地馬拉外交部長布羅洛(中)、衛生部長蒙洛伊(右)及我駐瓜地馬拉大使鄭力城出席台大醫院防疫視訊會議。圖/外交部提供

外交部表示，新冠肺炎疫情在中美洲快速蔓延，外交部與「中美洲統合體」（SICA）居間協調，促成台大醫院與SICA所屬「中美洲及多明尼加衛生部長委員會」今天上午舉行多邊防疫視訊會議，與中美洲8國分享我國內醫療院所的有效防疫措施與成功經驗。

外交部發布新聞稿表示，這次視訊會議由台大醫院副院長余忠仁率領院內醫療團隊，就大型醫院面臨新冠肺炎的急診應變、隔離病房設置、急重症治療管理、葉克膜治療等進行專案報告，中美洲各方與會代表也提出其所面臨的疫情相關問題進行熱烈討論交流，歷時近3小時。

外交部表示，SICA秘書長席瑞索（Vinicio Cerezo）偕同瓜地馬拉外交部長布羅洛（Pedro Brolo）及衛生部長蒙洛伊（Hugo Monroy）、尼加拉瓜衛生部秘書長薩恩茲（Carlos Saénz），以及宏都拉斯、貝里斯、巴拿馬、哥斯大黎加、多明尼加及薩爾瓦多共8個會員國，約80名高階衛生官員及重要醫療院所團隊共同與會。

外交部表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，已陸續協同財團法人國際合作發展基金會與國泰綜合醫院、台北榮民總醫院、亞東紀念醫院、奇美醫院、台北馬偕紀念醫院，以及台大醫院分別以雙邊或多邊視訊方式分享我國防疫經驗，協助拉丁美洲及加勒比海友邦及友好國家建構防疫能力，共度此次疫情難關。

台大醫院副院長余忠仁率領醫療團隊與中美洲8國分享我國對抗新冠肺炎經驗。圖/外交部提供
台大醫院副院長余忠仁率領醫療團隊與中美洲8國分享我國對抗新冠肺炎經驗。圖/外交部提供
中美洲統合體秘書長席瑞索(中間下方)偕8個會員國高階衛生官員及重要醫療院所團隊出席與台大醫院防疫視訊會議。圖/外交部提供
中美洲統合體秘書長席瑞索(中間下方)偕8個會員國高階衛生官員及重要醫療院所團隊出席與台大醫院防疫視訊會議。圖/外交部提供

外交部 新冠肺炎 台大醫院

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