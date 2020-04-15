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高市選委會估6月6日或13日罷韓投票 著手找1823投票所

聯合報 / 記者楊濡嘉徐如宜／高雄即時報導
中選會17日討論罷韓案，高市選委會預估可能落在6月6日或13日投票。圖／本報資料照片
中選會17日討論罷韓案，高市選委會預估可能落在6月6日或13日投票。圖／本報資料照片

中央選舉委員會本月17日將開委員會討論罷免高雄市長韓國瑜案，由於罷免案二階連署有效份數已達到選罷法的規定，高雄市選委會表示，17日中選會將決定罷免投票日，為了提早準備，以罷免投票日為6月6日或13日來籌備罷免投開票所和徵求投開票所工作人員。

高市選委會總幹事袁德明說，選罷法規定中選會公告罷免案成立後的兩個月內必須完成投票，中選會17日開會， 高雄市選委會預估可能會宣布罷免案成案，並確定投票日，如依此推算，罷免投日可能會在6月13日，但6月6日也有可能。

袁德明說，公職人員選舉投開票是常態，每項公職選舉隔4年，選務作業可提早半年準備；罷免案不是常態，投開票作業和選舉一樣，投開票所、選務人員都等同選舉投開票，但從中選會宣布成案只有2個月，高雄市選委會不得不提早準備。

對罷免投票，高雄市選委會必須比照九合一選舉的規模辦理，也就是全市要設1823個投開票所，需2萬多名投開票所工作人員，因此才請區公所、學校協助，在中選會開會前先看看找投開票所順不順利、學校人員幫忙選務的意願如何，並請各相關單位20日告知初步徵求結果，要是不順利，選委會再設法，包括請市府協助。

如果17日中選會宣布罷免案成立，投票日以13日的可能性最高，袁德明說，之所以再往前移一個星期，另以6日作準備，是考量過去辦選舉時，中選會通常會與其他部會協調避開如重大考試等日期，所以往前挪一個星期準備。如依選罷法規定，不可能晚於6月13日投票。

罷免 九合一選舉 投票

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