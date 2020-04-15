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電商補助領完會被丟包？經部：撥款後持續追蹤

聯合報 / 記者黃有容／即時報導
經濟部表示，零售業者參與電商補助，經濟部撥款後仍會追蹤上線狀況。圖／經濟部提供
經濟部表示，零售業者參與電商補助，經濟部撥款後仍會追蹤上線狀況。圖／經濟部提供

經濟部為紓困規劃的電商平台補助方案已於本月1日上路，10日公布第一波電商業者共23家名單，包括PChome、雅虎、露天、蝦皮等知名電商業者皆開始接受零售業者申請，經濟部今（15）日強調，不會補助之後就「放生」店家，撥款後仍會追蹤上線狀況。

經濟部說明，由於疫情期間，民眾配合防疫減少出門，實體店家的生意確實受衝擊，因此規劃零售業者的電商補助方案，協助業者將產品透過網路賣出去。

依照經濟部規劃，每月將會公布兩次參與補助方案的電商業者名單，本月10日已經公布第一波，共23家，包括PChome、雅虎、樂天、露天、Pinkoi、ETMall東森購物等16家購物平台，以及91App等7家電商網站建置業者，都已經參與。

經濟部強調，該補助辦法的流程大略為：電商業者會先墊付方案費用，等完成簽約、上線及教育訓練後，才能向經濟部申請補助，撥款後經濟部也會再追蹤上線的狀況。

各家平台提出的方案不同，經濟部都已公布在網站中，店家可自由選擇，經濟部表示，有些平台不只可以免上架費用，還提出後續的經營協助跟運費補助等方案。

不過，經濟部也說明，若要利用這項補助，必須要是「有稅籍登記的本國實體零售店家」，只要跟公告的電商業者簽約合作，並上架10項以上商品，產生的相關方案費用，政府補助上限10萬元。同時每家零售業者只能和一家電商業者簽約，並只能選擇一種方案，政府也只補助一次。

電商 PChome

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