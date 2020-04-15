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公文被爆用ZOOM開會？政院批國民黨團「以訛傳訛」
國民黨立院黨團今在臉書轉貼「晴天蝸牛」的爆料貼文，貼文曝光行政院科技會報辦公室在3月26日發出的開會通知公文，要在今日使用Zoom召開視訊會議。行政院發言人Kolas Yotaka表示，根本沒有開這個會，國民黨立院黨團請查明真相，勿以訛傳訛。
Kolas表示，科會辦的確在3月26日發出的會議通知打算用Zoom召開，不過，隨後即爆發Zoom的資安疑慮，行政院也於本月7日發文禁止各政府機關構在任何會議使用Zoom，科會辦也在同天發文延後開會，會議延期通知也已在本月8日寄達各單位。
Kolas說，從頭到尾都沒有召開這個會，也沒有使用Zoom開會，即便未來要開也不會使用Zoom開會，「故意只說一半的故事只會擾論人民視聽，對維護國家資安沒有幫助。」
行政院資安處7日時表示，已通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如Zoom。
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