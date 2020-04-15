影／中國國民黨改名台灣國民黨？沈智慧：不用綠營操心

華航改名風波越演越烈，國民黨趁勢推出「佳龍華航改名計時器」調侃交通部長林佳龍，要民進黨信守承諾快將華航改名，不過林佳龍也非省油的燈，回敬提出「中國國民黨」也該「去中國化」，改名為「台灣國民黨」。國民黨前立委、現任中常委沈智慧酸回，改名議題不需要民進黨來替國民黨操心，且孫中山創黨時也不是叫中國國民黨，是改朝換代後才演變至今，因此需不需要改名是國民黨家務事，不勞民進黨操心。中常委林杏兒則認為，並不會因為改名叫「台灣國民黨」，就能洗刷國民黨的親中形象。

行政院提出的紓困2.0在立法院卡關，現在仍處於黨團協商階段，但政院版堅持發放「振興抵用券」與「酷碰券」，國民黨主席江啟臣今天在中常會再次呼籲，希望執政黨提出貼近民意的紓困方式，以現金紓困，並建議在排富的前提下專款專用，發放給有急迫需要的國民。 國民黨主席江啟臣在15日中常會再次呼籲，希望執政黨傾聽民意，以現金紓困，並建議在排富的前提下專款專用，發放給民眾。記者陳煜彬／攝影