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高嘉瑜國土法跑票 民進黨團祭出1萬元罰單

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
民進黨立委高嘉瑜。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

民進黨立委高嘉瑜今天在臉書表示，自己因「國土計畫法」表決結果與黨團決議不同，遭民進黨立院黨團處罰1萬元。民進黨團書記長鍾佳濱說明，黨團成員若對罰款內容有疑義，可向紀律委員提出申覆。

立法院3月13日處理報告事項時，針對政院版的國土法部分條文修正草案，國民黨團、時代力量黨團、民眾黨團都提議退回程序委員會重新提出；民進黨團對於退回程序委員會表達異議，因此進行表決。

經過表決，反對者多數，全案仍交付內政委員會審查。但表決過程中，高嘉瑜投下贊成票，與民進黨團反對全案退回程序委員會的立場不同調；高隨後也向主席台表達，這次投票與民進黨團意見一致，列入公報紀錄，並聲稱自己是投錯票。

鍾佳濱說明，黨團成員若要宣告自己在表決中投錯票，要在按錯表決的下一次表決前，就向主席台進行宣告更正，高宣告時間太晚，並未符合規定，因此仍認定與黨團決議內容不一致，罰款1萬元。

鍾佳濱說，黨團成員若對罰款內容有疑義，可向紀律委員提出申覆。但據了解，高嘉瑜遭到處分後，已向黨團繳交罰款，並未提出異議。

民進黨立委高嘉瑜臉書表示，收到第一張國土計畫法表決罰單。圖／取自高嘉瑜臉書
民進黨立委高嘉瑜臉書表示，收到第一張國土計畫法表決罰單。圖／取自高嘉瑜臉書

民進黨 高嘉瑜 鍾佳濱

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