民進黨賣勝利版飛行夾克 收入777萬全捐衛福部

民進黨2020選舉大勝，2月推出「勝利版飛行夾克」，並計畫將結餘款項捐給衛福部進行防疫工作。民進黨發言人周江杰今天表示，紀念版飛行夾克已經陸續寄出，預計4月底、5月初完成出貨，扣除成本及相關行政作業，近日將777萬元政治獻金全數捐給衛福部作為新冠肺炎的相關事務需要使用，民眾已經陸續收到外套，再次藉此機會感謝民眾的支持配合，更要再次感謝所有包含政府、醫療人員等在第一線守護台灣的幕後英雄，民進黨深深致謝。

卓榮泰在中常會特別穿著勝利版飛行夾克亮相。他日前表示，自己從2016至2017年左右開始收集飛行夾克，至今包含民進黨自家推出的在內已收集7件。他喜歡飛行夾克的舒適方便和帥氣。

民進黨為何推出飛行夾克？卓榮泰說，他2018年12月登記參加黨主席補選，兩天後首度召開文宣會議，臨時找了件購自網路的飛行夾克穿上，結果廣獲與會年輕人好評，因為顯得年輕，建議他多穿。因此2019年1月在黨主席補選勝出後，他決定推出民進黨自家的飛行夾克。