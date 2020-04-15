哈佛公衛學院：社交距離可能需實施至2022年
美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈佛大學公衛學院的最新研究指出，若新冠肺炎疫苗無法迅速完成及量產，美國可能需要延長居家避疫、社交距離及停課等措施至2022年。
這份研究刊載於14日出版的「科學」期刊，研究團隊使用新冠病毒及其他冠狀病毒的數據作推估，報告指出：「間歇性的維持社交距離可能需要延長至2022年，除非重症治療空間顯著增加，或是疫苗可以取得。即使疫情消退，仍應維持對新冠病毒的監控，因為最遲至2024年底之前恐有另一波爆發。」
這份報告和白宮期待5月重啟經濟顯然背道而馳，研究學者認為，此時鬆綁規定，病毒將迅速捲土重來，造成新一波疫情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言