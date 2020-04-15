哈佛公衛學院：社交距離可能需實施至2022年

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈佛大學公衛學院的最新研究指出，若新冠肺炎疫苗無法迅速完成及量產，美國可能需要延長居家避疫、社交距離及停課等措施至2022年。

這份研究刊載於14日出版的「科學」期刊，研究團隊使用新冠病毒及其他冠狀病毒的數據作推估，報告指出：「間歇性的維持社交距離可能需要延長至2022年，除非重症治療空間顯著增加，或是疫苗可以取得。即使疫情消退，仍應維持對新冠病毒的監控，因為最遲至2024年底之前恐有另一波爆發。」

這份報告和白宮期待5月重啟經濟顯然背道而馳，研究學者認為，此時鬆綁規定，病毒將迅速捲土重來，造成新一波疫情。