今年經濟成長率負4%？政院：根本是不可能的事情

國際貨幣基金（IMF）大幅下修我國今年經濟成長率至負4%，行政院政務委員龔明鑫指出，第一季經濟成長率推測為1.8%，第二季即便不好，就算零成長，在這樣的條件之下，全年要負4%，下半年要負8%或是負9%，根本是不可能的事情。

行政院今舉辦「行政院紓困振興記者會」，由龔明鑫與文化部長鄭麗君出席。談到IMF的預測，龔明鑫說，看了很多學者專家的評估，沒有人真的會覺得造成這樣的結果。

龔明鑫表示，第一季經濟成長率資料快要出來了，主計總處預計是1.8%，最後是否如此不知道，但大致是這樣，我國第一季出口有成長，國內消費是有受到影響，但沒有太大衝擊，第一季投資也持續；雖然第二季比較難預估，但以目前情形看起來，第一季IT、半導體產業狀況好，加上第二季很多居家上班情形，需要行動通訊、筆記型電腦等等，很多零組件又是台灣製造，若中國復工狀況好的話 ，推測IT產業還會成長，就算有衝擊也會比較少，油價第二季也會比第一季好。

龔明鑫說，內需衝擊部分，因為我國沒有封城，既定消費也有持續，第二季即便不好，就算零成長，在這樣的條件之下，全年要負4%，下半年要負8%或是負9%，根本是不可能的事情。

龔明鑫表示，IMF的預測當成參考參考就好，先前亞洲開發銀行（ADB）是估算我國從2.5%下修至1.8%，而ADB對亞洲的了解相較透徹，更值得參考。