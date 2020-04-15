卓榮泰：台灣、新加坡長期以來的友誼不會改變

新加坡總理夫人何晶近來臉書貼文引發熱議，甚至有台灣網友不滿而出征。民進黨主席卓榮泰表示，新加坡政府與人民，長期以來與台灣有相當好的密切合作，有長久情誼，台灣關心新加坡當地疫情發展，當然願意在物資充裕情況下，給予更多的協助，包括新加坡及其他所有國家人民。

對於何晶轉貼台灣14日零確診新聞，並評論「good show」，卓榮泰說，這件事有一段討論，大家都是基於善意，目前雙方政府與人民還是極力防疫，他認為應該把所有的精神、心理準備放在防疫上，至於雙方政府長期以來的友誼，不會因這一段時間雙方的一些言語而有所改變，「我們與新加坡政府共同防疫的努力也不會因此而改變，這樣就夠了。」