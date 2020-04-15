公民權法案18歲投票9成同意 政治考量終破局
9成立委及民眾同意，18歲公民權法案卻不能通過？十八歲公民權推動聯盟等民團15日舉辦「18歲公民權支持度調查」記者會，召集人葉大華表示，各黨雖有修憲共識，卻因政治考量有意合併其他法案一起處理，導致下調投票年齡的法案協商破局。
唯一18歲不能投票
記者會以行動劇開場，一群著粉紅色上衣的青少年頭上貼著不同國旗，包括韓國、日本等，紛紛開心踏上投票所，將神聖的一票投入票匭，此時卻有一人被拒在外，那就是代表台灣的青年。根據統計，全球235個國家中，僅有台灣在內等11個國家沒有18歲公民投票權，台灣更是民主國家中唯一18歲還不能投票的國家。
提供政策意見的「壯闊台灣」發起人吳怡農也著粉色襯衫現身力挺，他表示，18歲公民權已是社會共識，立院各黨派也表達支持，「因此該修憲法案需要獨立、優先處理。」台灣青年民主協會理事長陳彥廷則表示，台灣已邁入「超高齡化社會」，青少年卻沒有投票權，導致公共政策及資源分配偏向中老年族群。
公共資源失衡
「青年在社會議題、公共政策中的發生能量不斷失衡。」陳彥廷表示，18歲公民權不但是為了追趕台灣落後世界各國的重要議題，也是讓社會資源分配重新平衡的關鍵。他也大批：「有超過9成的立法委員都同意修憲調降投票年齡，卻因為各方的政治考量無疾而終。」
台灣人權促進會秘書長強調，政府應儘速落實國際人權公約所保障的人民參政權，逐步將基本公民權完整地還給青少年。
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