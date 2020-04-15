【重磅快評】國人不要太計較？蘇貞昌的大溫暖讓人錯亂

昨天國內零確診，固然讓人高興，但一對旅美夫婦近日發病卻先後搭機返台並確診，其中妻子無健保，行政院長蘇貞昌罕見為兩夫妻緩頰，要國人「不要太計較」，這番談話瞬間炸鍋，因為從疫情爆發以來，就是民進黨政府最計較，蘇揆突如其來的大溫暖還真是讓人一時不太習慣。

蘇貞昌指兩人終究是台灣人，碰到疫情困難，回到自己的國家最安全，這是人情之常，國人同胞就不要太計較；蘇貞昌對這對旅美30年的夫婦送暖，本來無可厚非，因為台灣最美的風景不就是人嗎？ 何況是對待自己的同胞。

但遺憾的是，疫情發生後滯留湖北的台灣人近三個月來卻感受不到這種蘇氏溫暖，返台包機一波三折，多數人不僅回不來，還被註記無法入境，病童還須兩地千里送藥救命，即使武漢解封，他們還得大費周章以「類包機」的方式才能踏上返鄉之路。

最讓人難受的是，武漢封城期間，我們的防疫官員竟說出「選擇國籍就要承擔」、「父母丟包小孩，國家沒道理收！」之類的冷酷言語，如今聽到蘇貞昌竟說國人同胞就不要太計較，讓人不免精神錯亂，「這是同一個政府官員說的話嗎？」，為何一月間的蘇貞昌不說這些話呢？

蘇貞昌說，這對旅美夫妻回來接受隔離治療，對於長期負擔健保費用的台灣人當然心裡會不舒服；蘇貞昌其實只說對了一部分，可能就有不少長期負擔健保費用的人不認同，當初滯留武漢的台灣人為什麼就不能回來接受隔離治療？難道是他們沒有繳健保費嗎，蔡政府的標準又在那裡？

其次，這對旅美夫妻是在發病後才搭機返台，他們不是搭包機回來，但政府為他們敞開大門，這對兩班飛機的機組人員、乘客公平嗎？蘇貞昌說，這是人情之常，國人同胞就不要太計較，但如果發病的人一路陪你坐飛機返台，真的不應該好好計較嗎？當初陸委會有意為 「小明」開小門返台，結果被高層甩鍋，這次政府二話不說開門迎回已發病的旅美夫妻，「小明」們不該計較嗎？

中央疫情指揮中心指揮官陳時中算過，一名確診者的社會成本為新台幣210萬元，如今為了蘇揆一句「不要太計較」，納稅大眾要為此付出420萬元的代價，如果他們在搭機過程中有接觸感染，社會成本恐不只此數。

不過，花錢事小，錢再賺就有，但蔡政府的差別對待不僅傷了健保，還傷了社會公平性及人民情感，綠營之前為修理藝人黃安特地提案要修法提高健保費率級距，蘇貞昌說政府沒有要修理台商，這是為了健保的永續和公平，言猶在耳，昨天的「不計較」說詞，聽了格外刺耳。