【重磅快評】國人不要太計較？蘇貞昌的大溫暖讓人錯亂

聯合報 / 主筆室
行政院長蘇貞昌（左三）為發病返國的旅美夫婦緩頰，要國人不要太計較，引來議論，圖為今天他到疫情指揮中心為防疫人員打氣。記者林俊良／攝影
行政院長蘇貞昌（左三）為發病返國的旅美夫婦緩頰，要國人不要太計較，引來議論，圖為今天他到疫情指揮中心為防疫人員打氣。記者林俊良／攝影

昨天國內零確診，固然讓人高興，但一對旅美夫婦近日發病卻先後搭機返台並確診，其中妻子無健保，行政院長蘇貞昌罕見為兩夫妻緩頰，要國人「不要太計較」，這番談話瞬間炸鍋，因為從疫情爆發以來，就是民進黨政府最計較，蘇揆突如其來的大溫暖還真是讓人一時不太習慣。

蘇貞昌指兩人終究是台灣人，碰到疫情困難，回到自己的國家最安全，這是人情之常，國人同胞就不要太計較；蘇貞昌對這對旅美30年的夫婦送暖，本來無可厚非，因為台灣最美的風景不就是人嗎？ 何況是對待自己的同胞。

但遺憾的是，疫情發生後滯留湖北的台灣人近三個月來卻感受不到這種蘇氏溫暖，返台包機一波三折，多數人不僅回不來，還被註記無法入境，病童還須兩地千里送藥救命，即使武漢解封，他們還得大費周章以「類包機」的方式才能踏上返鄉之路。

最讓人難受的是，武漢封城期間，我們的防疫官員竟說出「選擇國籍就要承擔」、「父母丟包小孩，國家沒道理收！」之類的冷酷言語，如今聽到蘇貞昌竟說國人同胞就不要太計較，讓人不免精神錯亂，「這是同一個政府官員說的話嗎？」，為何一月間的蘇貞昌不說這些話呢？  

蘇貞昌說，這對旅美夫妻回來接受隔離治療，對於長期負擔健保費用的台灣人當然心裡會不舒服；蘇貞昌其實只說對了一部分，可能就有不少長期負擔健保費用的人不認同，當初滯留武漢的台灣人為什麼就不能回來接受隔離治療？難道是他們沒有繳健保費嗎，蔡政府的標準又在那裡？

其次，這對旅美夫妻是在發病後才搭機返台，他們不是搭包機回來，但政府為他們敞開大門，這對兩班飛機的機組人員、乘客公平嗎？蘇貞昌說，這是人情之常，國人同胞就不要太計較，但如果發病的人一路陪你坐飛機返台，真的不應該好好計較嗎？當初陸委會有意為 「小明」開小門返台，結果被高層甩鍋，這次政府二話不說開門迎回已發病的旅美夫妻，「小明」們不該計較嗎？

中央疫情指揮中心指揮官陳時中算過，一名確診者的社會成本為新台幣210萬元，如今為了蘇揆一句「不要太計較」，納稅大眾要為此付出420萬元的代價，如果他們在搭機過程中有接觸感染，社會成本恐不只此數。

不過，花錢事小，錢再賺就有，但蔡政府的差別對待不僅傷了健保，還傷了社會公平性及人民情感，綠營之前為修理藝人黃安特地提案要修法提高健保費率級距，蘇貞昌說政府沒有要修理台商，這是為了健保的永續和公平，言猶在耳，昨天的「不計較」說詞，聽了格外刺耳。

蘇貞昌 健保 台灣人 民進黨

延伸閱讀

中職／蘇貞昌呼籲改名 會長吳志揚批：我們非政府單位

【重磅快評】改不掉China 國家隊也成了蘇貞昌的出氣包

華航改名朝野都響應 蔡政府為何仍保守

蘇貞昌要求運物資標Taiwan 孫大千：國外政府沒這麼蠢

相關新聞

哈佛公衛學院：社交距離可能需實施至2022年

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈佛大學公衛學院的最新研究指出，若新冠肺炎疫苗無法迅速完成及量產，美國可能需要延長居家...

卓榮泰：台灣、新加坡長期以來的友誼不會改變

新加坡總理夫人何晶近來臉書貼文引發熱議，甚至有台灣網友不滿而出征。民進黨主席卓榮泰表示，新加坡政府與人民，長期以來與台灣...

公民權法案18歲投票9成同意 政治考量終破局

9成立委及民眾同意，18歲公民權法案卻不能通過？十八歲公民權推動聯盟等民團15日舉辦「18歲公民權支持度調查」記者會，召集人葉大華表示，各黨雖有修憲共識，卻因政治考量有意合併其他法案一起處理，導致下調投票年齡的法案協商破局。

泰國網友助攻！蔡總統推特破100萬人追蹤 成台灣NO.1帳號

民進黨副秘書長林鶴明今天說，因為泰國網友的助攻，總統蔡英文推特追蹤人數中午正式突破100萬大關，成為台灣推特最大戶；各國...

【重磅快評】國人不要太計較？蘇貞昌的大溫暖讓人錯亂

昨天國內零確診，固然讓人高興，但一對旅美夫婦近日發病卻先後搭機返台並確診，其中妻子無健保，行政院長蘇貞昌罕見為兩夫妻緩頰...

呂秀蓮示警：別讓「以疫攻台」戰火在台灣燃燒

前副總統呂秀蓮發表長文，提醒台灣海峽「狼來了」不是寓言，而是有心人精打細算的戲碼。在非典型的第三次世界大戰正如火如荼肆虐...

網友出征林書豪使用「新冠」肺炎？ 卓榮泰籲節制

華裔CBA球星林書豪發表長文談新冠肺炎引發的歧視，並拋磚引玉捐出100萬美元，呼籲在疫情壟罩時刻齊力攜手抗疫，而非分化彼...

紐西蘭總理減薪2成與民共體時艱

新冠肺炎疫情影響全民，紐西蘭總理亞登（Jacinda Ardern）宣布，她和其他閣員將減薪兩成，為期六個月，立即生效。...

江啟臣批民進黨扭曲國民黨現金紓困 還強迫背書政策

國民黨主席江啟臣今在中常會表示，IMF預測今年國際經濟將會面臨大幅度衰退3%，是1930年以來，最嚴重的經濟衰退，台灣也...

網傳口罩壓條可開手銬 徐國勇：經實測打不開

有警方LINE群組流傳一則影片，指口罩壓條可解開手銬，引發關注。內政部長徐國勇今天說，經過實測是沒辦法打開，未來會請警政...

僅給參加技術會議 專家：世衛就是歧視台灣

美國紐約時報今日刊登台灣民眾募資的廣告，文案提到台灣遭世界衛生組織（WHO）排除在外，世衛後續透過電子郵件發布13點說明回應中央社詢問，強調過去持續與台灣有交流。對此，曾經與會的國內專家表示，台灣僅能參加技術會議、不能獻策，與會時沒有台灣自己的名牌，連觀察員資格都無法取得，世衛就是歧視台灣。

開源節流 國民黨：未來支出超過10萬要檢討

國民黨4月正式啟動改革委員會，組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健四小組分別由呂學樟、林郁方、錢念群以及曾銘宗擔任召集人。曾銘宗表示，現在最重要的就是開源節流，未來黨內支出超過10萬元的金額就必須拿出來檢討是否有花的必要，但最後金額仍待決議。

熱門新聞

圖表看疫情／俄羅斯單日暴增3388例 加拿大宣布延長實施封鎖

台灣廣告登紐時 世衛大動作13點聲明回應

反擊譚德塞！紐時募資廣告上了 聶永真曝資金分配走向

華航改名「台灣航空」？ 可能要先問問長榮

新北下周做封城兵推 北市：封城是大事要和中央討論

《紐時》刊登台灣募資廣告 有人跑了十家才買到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。