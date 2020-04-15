呂秀蓮示警：別讓「以疫攻台」戰火在台灣燃燒

前副總統呂秀蓮發表長文，提醒台灣海峽「狼來了」不是寓言，而是有心人精打細算的戲碼。在非典型的第三次世界大戰正如火如荼肆虐全世界時，千萬要提防，別讓「以疫攻台」的戰火在台灣燃燒。

呂秀蓮今天在臉書表示，孩童時代，大家都很熟悉「狼來了」的寓言故事。愛說謊的小孩，一天到晚喊狼來了，喊得沒人相信。有一天野狼真的來了，大人們有聽沒有信，結果小孩就被狼吞進肚子裡去。老共會不會打台灣？由於兩岸僵持那麼久了，所以信者恆信，不信者恆不信。信的人說，解放台灣是維護中國的領土主權的重要工程，武打台灣是必然的事。不信的人則說，台灣是台灣人的台灣，也是亞太第一島鏈的中心，美國需要台灣，美國一定不會放棄台灣。

呂秀蓮認為，自從川普總統就任以來，為防阻中國爭霸國際，已全面跟中國開戰，尤其新冠肺炎瘟疫使美國成為重災區，更令川普恨得咬牙切齒。相對地，台灣此次防疫成效顯著，又適時推展口罩外交，當下已成為華府的寵兒，因而被北京懷疑台灣「以疫謀獨」。但別忘了，當全國「順時中」投入防疫，同時感受來自國際的溫暖和感謝，台灣海峽的海域和空域，卻三不五時飽受軍事干擾。她也列出2020年前三個月以來，美中海空軍兵臨台灣周遭的紀錄。

呂秀蓮說，沒想到美國部署在亞太區域的四艘航空母艦戰鬥群，敵不過新冠肺炎的肆虐，多名官兵受感染，分別靠岸隔離治理，嚴重影響作戰能力。4月10日，在WHO秘書長譚德塞沒來由地公開誣指台灣煽動種族歧視人身攻擊的第二天，我國防部偵獲中共轟六、空警500及殲11等各型機在台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋。美軍立即出動一架電子偵察機，由巴士海峽往中國沿海偵察巡弋。

呂秀蓮說，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，這是人人皆知的國防常識。問題是，在統獨爭辯、藍綠對峙數十年之下，台灣2360萬人民作好抗戰的準備嗎？國防部作好超前部署的準備嗎？此次台灣的防疫抗疫成功搏得國際讚賞，別忘了那是因為2003年對抗SARS的經驗傳承，使得小英政府駕輕就熟，將已建立的SOP「超前部署」，而全民防疫的意識便是一切成功的基礎，「那是17年前我們付出37條寶貴生命的代價。」