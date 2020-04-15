外交部：WHO仍將台納陸一部分 距台灣完整參與還差得遠

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

世界衛生組織（WHO）以13點回應台灣民眾募資刊登紐約時報全版廣告，外交部今天表示，肯定WHO開始認真看待台灣的存在，並願意公開討論台灣的參與問題，但WHO至今仍無法抗拒來自中國政府的不當政治壓力，秉持專業及中立原則接納台灣完整無礙的參與，甚至在WHO對疫情的報告中，仍然將台灣當成中國的一部分，這與台灣完整參與世衛組織的會議、機制與活動，仍有很長的距離。

外交部今天發布新聞稿，表示WHO衛生緊急計畫主任Michael Ryan雖曾在年初公開表示，WHO「已就防治新冠肺炎疫情與台灣專家充分溝通及合作」，但事實上，台灣目前的參與仍極其有限，不但有礙我國即時取得第一手疫情資訊，更不利我國向其他國家分享「台灣模式」防疫成果。

外交部表示，台灣完整健全的公衛體系，以及成功的抗疫與防疫經驗，是WHO推動達成「全民均健」目標不可或缺的夥伴，然而因為政治因素，台灣從2017年起即未再受邀出席世界衛生大會（WHA），從2009年至2019年，我方申請參與187場WHO技術性會議，每次申請的時間均十分冗長，且只受邀參加57場，被拒率高達7成，WHO也多未告知拒絕的原因。

外交部表示，我國所在地區屬WHO西太平洋區署（WPRO）負責，但WPRO一向拒絕與我方聯繫，也未曾提供任何區域內的公衛資訊給予我國；台灣的專家雖能參加與防疫相關的臨床管理及感染控制兩項網絡，但WHO仍未同意邀我方參加實驗室網絡，WHO雖將我國專家納入WHO 「國際衛生條例」（IHR）的專家名單，但鮮少邀請我國專家出席相關會議，這次全球疫情的處理，就是最顯著的例子。

外交部表示，另外WHO基於政治考量，無法認證台灣所製造的疫苗，影響我國推動疫苗的研發，也對台灣提供疫苗給有需要的國家造成阻礙。這些事實顯示，台灣無法參與WHO，不但損害台灣2300萬人的健康人權，更不利其他國家人民受惠於台灣所能提供的協助及經驗分享。

外交部表示，台灣有能力，也有意願參與及貢獻提升全人類健康水準的各項努力，並已以具體行動，透過捐贈醫療物資及分享防疫經驗等方式，積極協助各國對抗新冠肺炎的蔓延。我國已經向國際社會展現「台灣不但能幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!）。

外交部表示，WHO做為主導全球公衛發展，捍衛「健康人權」最重要的國際組織，本應堅守專業中立的立場，廣納包括台灣在內所有利害關係方（stakeholders）的參與，WHO也應該認知，台灣不受中國統治，也有獨立而完整的醫療公衛體系，只有台灣的民選政府能夠代表台灣人民，外交部再次呼籲WHO儘速與我國政府直接研商，就邀請台灣以觀察員身分出席本年世界衛生大會，並做適當可行的安排，完整接納台灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動。

WHO 外交部

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