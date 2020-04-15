網友出征林書豪使用「新冠」肺炎？ 卓榮泰籲節制

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

華裔CBA球星林書豪發表長文談新冠肺炎引發的歧視，並拋磚引玉捐出100萬美元，呼籲在疫情壟罩時刻齊力攜手抗疫，而非分化彼此。不過部分網友卻不滿林書豪稱新冠肺炎而非「武漢肺炎」，留言灌爆。

民進黨主席卓榮泰表示，現在大家在防疫，應該把所有精神放在防疫，事實勝於雄辯，雄辯不如防疫，他呼籲文字攻防節制一點，用更寬廣的心去看每一個人。

林書豪日前透過球員論壇平台發表「衝破黑暗」一文，坦言在大陸疫情爆發初期，自己也輕忽嚴重性，CBA停賽時只想回加州看家人、吃速食，自責未以同情心、理解心面對疫情，「很多人在經歷巨大磨難時，我想的竟然是放鬆和速食。」直到美國疫情一發不可收拾，家人的安危受到威脅，才驚覺事態嚴重。

林書豪回顧成長過程中或「林來瘋」時期，華裔身分所遭受的歧視不勝枚舉，但這段期間又變本加厲，看見無法忽視的「人性黑暗面」。他表示，在全世界都為了生存而戰之際，人們已無多餘時間搞對立、相互怪罪或持有偏執想法，而是同舟共濟，對抗病毒，讓自己成為帶來光明的人，「無論種族、國籍或年齡，每個人都有能力成為更好的自己。」

新冠肺炎 疫情

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