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紐西蘭總理減薪2成與民共體時艱
新冠肺炎疫情影響全民，紐西蘭總理亞登（Jacinda Ardern）宣布，她和其他閣員將減薪兩成，為期六個月，立即生效。公營事業執行長比照辦理。
亞登的年薪將減少紐幣4萬7104元，閣員收入會減少2萬6900元，副總理彼得斯（Winston Peters）少賺3萬3473元。
紐西蘭已經實施居家避疫措施三個星期，除非必要和短暫出門透個氣，民眾必須待在家裡。紐國已有1300多人確診，9人不治。死者都是原本有痼疾的較年長民眾。
紐西蘭目前已有150萬人申請薪資補助，以彌補減少的收入。紐西蘭政府模擬顯示，在最糟糕情況下，長期的嚴格居家避疫措施會導致四分之一民眾失業。
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