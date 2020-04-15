江啟臣批民進黨扭曲國民黨現金紓困 還強迫背書政策
國民黨主席江啟臣今在中常會表示，IMF預測今年國際經濟將會面臨大幅度衰退3%，是1930年以來，最嚴重的經濟衰退，台灣也被下修為負成長4%。因此國民黨提出1000億現金紓困，但卻遭民進黨刻意扭曲，還強迫國民黨背書不完整、不及時、人民無法立刻有感的紓困方式。
江啟臣說，除了主張發現金紓困來解決人民的燃眉之急，對於各地方政府不遺餘力的協助產業紓困，中央也應對地方政府伸出援手。
江啟臣指出，中央提出三大地方稅減免的紓困措施，其中使用牌照稅部分針對遊覽車、小客車租賃，由交通部補助50%，但是房屋稅及娛樂稅減免卻未見中央提出補貼措施，形成是「中央請客、地方買單」的怪象。
江啟臣說，根據財政部統計，全國22縣市中，僅嘉義市、金門縣及連江縣沒有負債，其他縣市都負債累累。在地方政府財政窘迫的情形下，各地方政府會不會因為各自的財政考量而產生差別待遇，違背中央說紓困要雨露均霑的原則。因此國民黨主張，地方政府的減稅措施，應由中央提供補貼，與地方攜手共同協助產業度過難關。
江啟臣發言全文：
今天早上媒體焦點，讓我們憂喜參半！喜的是在全民共同的努力下，我們迎來了久違的單日零確診。小確幸之餘，卻伴隨著悲觀的預言。國際貨幣基金IMF大幅下修全球經濟預測值，預測今年國際經濟將會面臨大幅度衰退3%。這個數字是1930年以來，最嚴重的經濟衰退。我國的經濟則被IMF下修為負成長4%，更是IMF對台灣數十年以來最壞的預測。是政府應該應正視的警鐘！更是提醒我們，後新冠肺炎時代的經濟衝擊才剛開始。
回顧過去，二月份疫情開始，國民黨不但率先提出紓困特別條例，也提醒紓困預算規模不足恐難以因應，中央地方更應協力因應才能有效紓困等建言，執政黨雖加碼跟上，擴大紓困規模達1兆500億，但其中7000億仍是貸款，恐難因應巨大的經濟衝擊。
此外，不論是貸款或是補助，都有繁複的手續及門檻，國民黨一再反應產業心聲，擔憂政府現行的補助看得到吃不到的問題。本黨認為，僅存一息的產業還有在生活邊緣掙扎的人民需要更加立即直接的補助。
國民黨，以及國民黨執政的十五個縣市政府，都希望行政院正視基層的聲音，在排富的前提下，給予人民直接的現金補助。簡化產業紓困補助以及貸款的程序，不但要支持人民基本生活，更要避免消費市場過度萎縮。在疫情當下，透過紓困讓市場規模持續維持一定活絡，協助產業、人民渡過寒冬，透過這些政策工具，預先埋下疫情過後加速振興的種子。
立法院現在正在審查紓困振興特別條例修正草案。為了因應疫情變化，本黨特別提出，排富設計的現金紓困的黨團版本修正動議，以行政院版本2100億元為基礎，新增1000億元特別預算，專款專用發現金為限，發放給有急迫需要的國民。
國民黨認為，執政黨有責任回應人民訴求，提出貼近人民需求的紓困方式。但是遺憾的是，國民黨所提出的政策訴求卻遭民進黨刻意扭曲，強迫在野黨背書不完整、不及時、人民無法立刻有感的紓困方式。
除了主張發現金紓困來解決人民的燃眉之急，對於各地方政府不遺餘力的協助產業紓困，中央也應對地方政府伸出援手。
中央提出三大地方稅減免的紓困措施，其中使用牌照稅部分針對遊覽車、小客車租賃，由交通部補助50%，但是房屋稅及娛樂稅減免卻未見中央提出補貼措施，形成是中央請客、地方買單的怪象。
根據財政部統計，全國22縣市中，僅嘉義市、金門縣及連江縣沒有負債，其他縣市都負債累累。在地方政府財政窘迫的情形下，各地方政府會不會因為各自的財政考量而產生差別待遇，違背中央說紓困要雨露均霑的原則。因此國民黨主張，地方政府的減稅措施，應由中央提供補貼，與地方攜手共同協助產業度過難關。
今天，我們常會特別請政策會執行長，立法院黨團的總召集人林為洲委員，向常會說明本黨在紓困條例的修法立場，希望常委先進了解目前本黨立法院黨團的努力方向，並且向基層黨員加強宣傳，讓國人了解本黨立場與紓困態度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言