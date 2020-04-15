江啟臣批民進黨扭曲國民黨現金紓困 還強迫背書政策

國民黨主席江啟臣今在中常會表示，IMF預測今年國際經濟將會面臨大幅度衰退3%，是1930年以來，最嚴重的經濟衰退，台灣也被下修為負成長4%。因此國民黨提出1000億現金紓困，但卻遭民進黨刻意扭曲，還強迫國民黨背書不完整、不及時、人民無法立刻有感的紓困方式。

江啟臣說，除了主張發現金紓困來解決人民的燃眉之急，對於各地方政府不遺餘力的協助產業紓困，中央也應對地方政府伸出援手。

江啟臣指出，中央提出三大地方稅減免的紓困措施，其中使用牌照稅部分針對遊覽車、小客車租賃，由交通部補助50%，但是房屋稅及娛樂稅減免卻未見中央提出補貼措施，形成是「中央請客、地方買單」的怪象。

江啟臣說，根據財政部統計，全國22縣市中，僅嘉義市、金門縣及連江縣沒有負債，其他縣市都負債累累。在地方政府財政窘迫的情形下，各地方政府會不會因為各自的財政考量而產生差別待遇，違背中央說紓困要雨露均霑的原則。因此國民黨主張，地方政府的減稅措施，應由中央提供補貼，與地方攜手共同協助產業度過難關。

江啟臣發言全文：