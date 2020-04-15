滯留瓜地馬拉台人搭韓撤僑專機返台 外交部感謝南韓

外交部今天表示，透過南韓政府的協助，我國滯留在瓜地馬拉的國人14日搭乘南韓撤僑專機離境，後續將轉機抵台，外交部對南韓政府提供的人道協助表達誠摯謝忱。

外交部發布新聞稿表示，透過南韓政府的協助，滯留在瓜地馬拉的三位國人，已於瓜國當地時間14日搭乘專機自瓜京順利離境赴墨西哥，後續將轉機抵台，台灣政府對南韓政府及僑民提供旅瓜國人的人道協助，表達誠摯的謝忱。

外交部表示，瓜地馬拉政府為防範新冠肺炎疫情擴大，自3月17日零時起宣布關閉全境陸、海、空對外交通，之後再延長宣布關閉全境海、陸邊境對外交通至4月19日晚間12點，空域關閉至4月30日。

外交部表示，我駐瓜地馬拉大使館已先後協助滯留瓜國的七位國人，經由瓜地馬拉及墨西哥的陸地邊界，經墨西哥赴美國並順利返台，這次南韓駐瓜地馬拉大使館在本月14日安排撤僑專機並表示可協助我國人搭機返國，我外館立即聯繫滯留在瓜國的國人，經確認其搭機意願後，立即協調南韓駐瓜國大使館及當地旅行社，順利協助三位旅瓜國人離境返台。