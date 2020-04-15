滯留瓜地馬拉台人搭韓撤僑專機返台 外交部感謝南韓
外交部今天表示，透過南韓政府的協助，我國滯留在瓜地馬拉的國人14日搭乘南韓撤僑專機離境，後續將轉機抵台，外交部對南韓政府提供的人道協助表達誠摯謝忱。
外交部發布新聞稿表示，透過南韓政府的協助，滯留在瓜地馬拉的三位國人，已於瓜國當地時間14日搭乘專機自瓜京順利離境赴墨西哥，後續將轉機抵台，台灣政府對南韓政府及僑民提供旅瓜國人的人道協助，表達誠摯的謝忱。
外交部表示，瓜地馬拉政府為防範新冠肺炎疫情擴大，自3月17日零時起宣布關閉全境陸、海、空對外交通，之後再延長宣布關閉全境海、陸邊境對外交通至4月19日晚間12點，空域關閉至4月30日。
外交部表示，我駐瓜地馬拉大使館已先後協助滯留瓜國的七位國人，經由瓜地馬拉及墨西哥的陸地邊界，經墨西哥赴美國並順利返台，這次南韓駐瓜地馬拉大使館在本月14日安排撤僑專機並表示可協助我國人搭機返國，我外館立即聯繫滯留在瓜國的國人，經確認其搭機意願後，立即協調南韓駐瓜國大使館及當地旅行社，順利協助三位旅瓜國人離境返台。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言