四太平洋友邦至今零確診 外交部：持續一起努力

外交部今天舉辦「太平洋四友邦醫療口罩捐贈儀式」，外交部次長徐斯儉說，很高興太平洋四個友邦至今都是零確診，我會持續和友邦一起努力，捐贈口罩外，也捐贈病毒檢測盒和顯像儀等，會繼續提供各方面物資的協助。

四個友邦的大使都出席儀式，包括帛琉大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）、馬紹爾大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）、諾魯大使凱法斯（Jarden Kephas）及吐瓦魯大使涂莉梅（Limasene Teatu），大使們都戴上口罩，並保持社交距離。

徐斯儉致詞時表示，太平洋友邦相對較小，對抗流行疾病也比較弱，例如去年流行麻疹，但很高興四個友邦到目前為止都是零確診，台灣一定會繼續和友邦一起努力，維護友邦的公衛安全。

外交部之前宣布捐贈友邦口罩，徐斯儉說，除了捐贈口罩外，還會捐病毒檢測盒和顯像儀等防疫物資，並將依據友邦需求，繼續提供各方面的物資和協助。