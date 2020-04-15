藍改革委員會青年組 熱議「國民黨被討厭的聲音」

國民黨四月正式啟動改革委員會，其中青年組日前開會討論熱烈，除了檢討「國民黨被討厭的原因」，也針對如何在資源減少的情況下培植年輕人參政做討論。

國民黨副秘書長、改革委員會執秘柯志恩表示，除了兩岸組今天首度開會外，其他三組日前都已開過會，其中以青年組討論最為激烈。會議中，大家踴躍提出「國民黨被討厭的原因」，希望能檢討如何降低這些討厭的聲音，再來想辦法排除。

柯志恩說，青年組也討論到未來如何培植年輕人，其中有人分享自己可以代表出來選舉是因為幸運，但黨內有多同儕現在卻沒有資源，未來要如何取得登上民意代表的舞台，這也是大家討論的重點。

在組織部分，柯志恩表示，組織改革組有許多中常委，大家就中常會組織未來的運作進行討論，而這次有不少年輕中常委，不像過去選中常委那麼容易，所以也較能針對中常委選制提出其詬病之處。