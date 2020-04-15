國民黨求變 蔣萬安：正名議題不再當民進黨剎車皮

民進黨將華航、護照正名二公決案列為周五院會討論事項。國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，以往碰到這類議題，國民黨都是第一時間跳出來反對，但國民黨應認知自己是在野，最重要的是監督政府施政，不必再替民進黨背黑鍋，「執政黨要自行為決策負責。」

蔣萬安指出，國民黨常忘記自己是在野角色，碰到相關議題就搖身變成執政黨、為政策辯護，他們對正名的立場非常清楚，「善盡提醒義務，告知利弊、提出建議」；民進黨完全執政，國會握有絕對多數，若執意這樣做，後續衝擊自行負責，不要再當剎車皮。

國民黨立委陳以信也認為，國民黨要學著做「聰明的在野黨」，嚴守重要法律案，但像這次提案，犯不著當代罪羔羊。

國民黨離島立委陳玉珍表示，要改護照封面，行政部門即可執行；至於內頁的國籍欄若改成台灣，涉及對外的國家名稱，屬總統職權，蔡英文總統可以依據817萬票的最新民意去推動。

陳玉珍說，姓名可以改，國名當然也可以改，只要是民眾共識、透過民主程序的決定，她會支持。既然時代力量、台灣基進提出、又獲民進黨認同，身為執政多數，就應順從民意。至於面對深藍支持者或有意見，她說，民主國家就是服從多數、尊重少數。

幾位資深藍委也認同黨團作法，認為民進黨已全面執政，涉及政治敏感性議題，國民黨也擋不住，「就讓他們自己去玩」，國民黨不願再當剎車皮；不過，仍有藍委提醒，國民黨的主體論述也要建立，避免失去舞台。

黨內立委直言，立法院通過的決議文屬建請案，不具強制性，行政部門可自行決定是否執行，國民黨沒必要幫執政黨背鍋。黨內對此議題幾無雜音，尊重個別委員自行論述，「就看當家敢不敢鬧事」。