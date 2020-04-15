「一生祝福你一人」 謝龍介獻上蛋糕賀賴清德當阿公

準副總統賴清德最近「升格」當阿公，媳婦在美國產下金孫，賴清德政壇上的「老朋友」國民黨台南市黨部主委謝龍介，今天獻上蛋糕，上面寫著「一生只祝福你一人」，謝表示，是真心的為賴高興。

賴清德大兒子賴廷與及媳婦陳筱依在3月底生下男嬰，不過，因新冠肺炎疫情關係，賴清德尚未到美國親手抱金孫，日前消息傳出，賴不改低調，只對外表示感謝，未言及其他。

謝龍介今天將蛋糕送到議會，給同仁分享，上面有他與賴清德兩人的圖像，取自之前網友為他做的廣告招牌「一生只監督你一人」，但蛋糕上改成「一生只祝福你一人」，並有「清德兄恭喜抱得金孫升格當阿公」字樣。

謝龍介表示，在全球新冠疫情嚴峻之下，能夠聽聞新生命的誕生，是一件大大的好事，又想到賴清德的「先見之明」，早在疫情之初就建言台灣應該幫助中國大陸控制疫情，幫大陸就是幫台灣，現在看起來不僅是幫台灣、更是幫全球，可惜當時行政院長蘇貞昌並未採納賴的建言。

他表示，賴清德在歷經總統初選遍體鱗傷後，如今的政治智慧已經更上一層樓，練成龜息大法，處事更為低調，當初那批黨內修理賴的人，如今改打「國際賽」，轉而修理WHO、新加坡等，但這種做法對台灣未來的外交處境並非好事，民進黨政府不能都推給是網友的行為，因為到最後造成的仍是國家整體的傷害。