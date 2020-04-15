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粉紅色也可以！徐國勇戴粉色口罩 外交部臉書換粉紅色

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部臉書的封面照片換成粉紅色。圖/取自臉書
外交部臉書的封面照片換成粉紅色。圖/取自臉書

有國小男學生反應不敢戴粉紅色口罩，政府官員這幾天相繼戴粉紅色口罩力挺；內政部長徐國勇今天列席立法院委員會時也戴粉紅色口罩，笑說這是他看病時跟護士換來的。

民進黨立委賴惠員今天質詢時，看到徐國勇和警政署長陳家欽同台，兩人戴不同顏色的口罩，說兩人站在一起是美麗的畫面，但口罩戴不同色。徐國勇說，他的粉紅色口罩是看病時跟護士小姐換的。

外交部和外館也加入聲援粉紅色行列，外交部將官方臉書粉絲頁的封面照片改成粉紅色底，駐溫哥華台北經濟文化辦事處的臉書大頭照換成粉紅色，駐印尼台北經濟貿易代表處的臉書大頭照也換成粉紅色，並寫「粉紅色的台灣still can help」（粉紅色的台灣也能幫忙）。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處的臉書大頭照換成粉紅色。圖/取自臉書
駐溫哥華台北經濟文化辦事處的臉書大頭照換成粉紅色。圖/取自臉書

駐印尼台北經濟貿易代表處的臉書大頭照換成粉紅色。圖/取自臉書
駐印尼台北經濟貿易代表處的臉書大頭照換成粉紅色。圖/取自臉書

口罩 徐國勇 外交部

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