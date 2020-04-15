影／柯P不贊成侯舉行封城演習 「清明破口」未來5天是關鍵

為了達成「超前部署」，新北市透露將在4月20日舉辦「封城兵推演習」，但台北市是不是也會跟進？台北市長柯文哲15日受訪時回應，不贊成實兵封城演習。柯文哲認為書面作業、桌上演習成本相較來得低，而且中央機關都在台北市，一旦封城後中央機關卻不配合，反而造成更多困擾，認為北市只需桌上演習就好。

柯文哲也被問到14日「零確診」，是否外界擔心的清明連假破口已過？柯文哲認為，接下來5天是關鍵，也說台灣本土個案相對較少，同時以邊境管制阻絕境外個案移入，這樣的話防疫措施就可以降溫，不必太嚴格。