影／兩階段修憲 民團呼籲優先處理十八歲投票權

「十八歲公民權推動聯盟」與「關注世代正義連線」上午前往立法院外召開記者會，公布聯盟於四月初舉辦的「十八破框：18歲公民權支持度調查」民調結果，呼籲國會接受兩階段修憲，優先處理十八歲投票權。

聯盟表示，在3月24日到4月5日進行的網路問卷調查中，一共回收1,766份問卷，其中六成填答者為16-20歲青少年。針對是否同意投票年齡下修，全體共有近九成填答者表示同意，其中九成以上青少年表達高度支持。此外，問卷也針對16-20歲青少年、20-40歲青壯年、40歲以上中高齡世代三大族群之表態，進行交叉分析比較，其中20-40歲青壯年族群對於十八歲投票權的疑慮相對較高，有14%的人反對，而最支持被選舉權下修到十八歲的族群，為青壯年及中高龄世代。 「十八歲公民權推動聯盟」與「關注世代正義連線」上午前往立法院外召開記者會，呼籲國會接受兩階段修憲，優先處理十八歲投票權。記者杜建重／攝影