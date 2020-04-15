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鍾南山：新冠肺炎治癒後 肺纖維化程度較SARS輕

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。照片／中國經濟網
大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。照片／中國經濟網

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山受訪時就大陸疫情表示，人們如果能夠做到積極防控、保持社交距離、平時不參加集會等，應該不會再出現疫情爆發情況，但局部少量的感染是不可避免的。

他又提到，與SARS相比，新冠肺炎患者治癒後，肺的纖維化程度比較輕。根據其團隊對部份病人肺功能檢查報告的研究顯示，新冠肺炎治癒者肺功能有些下降，但是相信隨著時間推移，它會慢慢恢復，他不認為病人恢復後會有很明顯的肺部後遺症。

據香港01報導，鍾南山表示，過去近3個月，大陸採取強力抑制政策積極防控，目前，大陸本土傳播情況較少。不過，境外疫情較嚴重，包括歐洲、美洲、非洲、東南亞等地區確診病例仍在增加。境外移入的風險依然存在，境外到中國人員存在較大感染機率，且可能會傳染。

鍾南山說，目前中國正在嚴格篩查境外移入病例，即使有少許人員感染，一旦早發現、早診斷、早隔離，就可以避免群體性爆發。日常生活中，人們如果能夠做到積極防控，保持社交距離，平時不參加集會等情況，他認為，應該不會再出現疫情爆發情況，但局部少量的感染是不可避免的。

復工、復產、復學方面，鍾南山談到，同一空間人群聚集時當然要提高警惕。不過，民眾自我保護方面做得較好，這種情況下互相傳染機率不大。

鍾南山表示，目前的臨床試驗表明，氯喹和瑞德西韋兩種藥對治療新冠有效。其中，氯喹對新冠肺炎的藥效較明顯，患者服用藥物後，病毒轉陰時間為平均4天。另外，有研究數據表明，使用瑞德西韋可以降低重症病人的病死率。

關於中醫藥在本次疫情中的價值體現，鍾南山說，中藥在此次新型冠狀病毒肺炎防控起到一定效果，不過，其依舊主張要用現代醫學的辦法對中醫藥進行認真考察。其中，研究發現，連花清瘟在治療新冠肺炎引起的組織細胞損傷有很好的抑制作用，對於新冠肺炎輕症和普通型患者是有一定療效的，在減輕發燒、呼吸道咳嗽症狀方面有一定作用。

新冠肺炎 COVID-19

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