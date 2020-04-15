國民黨節流大刀闊斧 未來支出超過十萬元擬檢討

國民黨四月正式啟動改革委員會，組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健四小組分別由呂學樟、林郁方、錢念群以及曾銘宗擔任召集人。曾銘宗表示，現在最重要的就是開源節流，未來黨內支出超過10萬元的金額就必須拿出來檢討是否有花的必要，但最後金額仍待決議。

曾銘宗表示，首次會議針對黨產的定位跟處理、開源節流做討論。開源的部分包括黨公職人員分攤金如何落實、限制資產如何處理，以及國民黨歷史悠久，可以開發文創小物來販賣募款。

節流的部分，曾銘宗表示，要檢討黨中央跟22縣市黨部的辦公廳舍支出，以及未來黨內支出超過10萬或20萬，就要檢討是否有必要花，如果沒有必要就砍掉，但最後的金額還沒決議。