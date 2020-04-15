做公益、關心產業 朱立倫：現在最不希望聽到政治

國民黨前黨主席朱立倫近期為高齡者募集老花眼鏡，又因為新冠肺炎造成台灣經濟受影響，更發起「台灣早安」經濟專題系列，尋找解決辦法，朱立倫被問到是否佈局下一步？朱立倫說，現在大家最不希望聽到政治。

朱立倫今上午與三重先嗇宮董事長、國民黨秘書長李乾龍，一起參拜神農大帝，祈求台灣平安，疫情早日平息，朱立倫說，先把防疫工作做好，同時思考如何救台灣的經濟、大家多做公益、讓年輕人跟他們站在一起。

朱立倫指出，他現在與國民黨分進合擊黨，中央有要忙的事情，他在外面也希望多做公益、幫忙經濟議題，多跟年輕朋友接觸，就是分進合擊的方法。