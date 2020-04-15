沒權力被監督最厲害 韓國瑜嘆：恐走向一黨獨大

高雄市長韓國瑜今在臉書PO影片暢談心聲，對於日前臉書粉專「只是堵藍」登上NHK假新聞案例，他說，民主政治是誰有權力、誰被監督，今天台灣卻反過來，誰沒權力、沒資源，就被踩得最厲害。如果每次選舉，誰執政就誰不被監督，誰是在野黨就誰被監督，台灣的未來，極有可能走向一黨獨大、一黨專政、一黨獨裁。

韓國瑜今在臉書說，身為全台灣最被用「顯微鏡」檢視的縣市首長，很多關於他的消息，網路上、媒體上傳得沸沸揚揚、風風雨雨，這次他決定親自回覆。

韓國瑜在臉書上PO一則影片暢談關於高雄市的防疫進度、議會開議的時程、黃明志的創作、Ubike的爭議及一些對他與高雄市的謠言與中傷。

臉書粉專「只是堵藍」，曾PO照片指韓未經女童父母同意亂親女童，事後被女童父母出面否認並非不同意，日前登上日本NHK成為打擊假新聞專題的案例。

對此，韓國瑜說，2020總統大選，大家可看得非常清楚，他們是在野黨，打仗這件事，矛、盾、錢、旗子，處處處於弱勢，攻擊防守都比不上人家，但媒體90%監督反對黨，不監督執政黨，這是滑天下之大稽！

他說，民主政治最基本的是誰有權力、誰被監督，但今天台灣反過來，誰沒權力、誰是可憐蟲、誰沒資源，就誰被踩得最厲害、最可怕，這是完全不合理的，台灣民主政治不知不覺中受到傷害。

他說，NHK提出這個假新聞，事過境遷、於事無補，大家都知道了，重點是未來怎麼辦？如果每次選舉，誰執政、誰不被監督，而誰是在野黨、誰被監督，台灣的未來，極有可能走向一黨獨大、一黨專政、一黨獨裁。很多民進黨人當初討厭國民黨，就是認為國民黨一黨獨大，失去民主制衡的原則。

另對於支持者關心他身心狀況，他感謝大家關心，並強調自己精氣神都非常好，心中無懼無憂，全心全力為人民打拚、為高雄衝刺。