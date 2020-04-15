昨零確診…可脫口罩或出遊了？ 薛瑞元：仍維持社交距離

睽違36日，新冠肺炎疫情台灣昨出現「零確診」的好消息。有立委詢問是否已是國人可脫下口罩、或是可出遊踏青的時候了嗎？衛福部次長薛瑞元表示，雖可開心一下，但仍不可鬆懈，民眾仍要維持社交距離。

立院衛環委員會今邀請衛福部就新冠肺炎疫情期間，對「健保體系的影響與如何因應，以維護醫療品質」、「醫療體系之影響及因應作為」及「國人心理影響與如何促進心理健康之因應策略」做專題報告。

衛福部次長薛瑞元報告時，提到全體醫療院所今年一、二月所申報件數都有下降，而針對新冠肺炎疫情，已暫緩門診減量、暫付款從優給付、若收治相關新冠病患，醫療費用從寬認定、院所或醫事人員若因防疫而停診，可申請補償；而在病患部分，滯留海外國人，居家檢疫或隔離者的就醫不受影響。

而在國人心理健康部分，薛瑞元說，已針對全國民眾、兒童與長者等易感人口群、居家隔離與檢疫、集中檢疫、確診個案、死亡個案的家屬等，提供包含1925專線、建立「疫情健康專區」、心理衛教資訊、並成立疫情關懷中心（Call center）、協助會診身心科等措施來協助。

蘇巧慧質詢時問到，睽違36天後昨台灣終於又出現零確診，如陳部長所說是小確幸，但現在是脫下口罩的時候了嗎？是春遊踏青的時候了嗎？而政府也說現在檢驗量能最大可到每日3800件，她這幾天都有接到民眾電話反應是否可普篩，指揮中心是否考慮近期可這樣做？

薛瑞元表示，普篩是針對無法控制社區感染等情況時的作為，不過台灣目前並未有大規模社區感染，故別「用大炮去轟小鳥」，尚不需普篩；但目前已有討論，考慮會擴大高風險地區、如美國回台者全面篩檢。