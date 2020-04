【重磅快評】川普甩鍋世衛救選情 台灣廣告點火助陣？

紐約時報等重要媒體不斷吹哨川普,揭發他怠忽職守,延誤防疫,川普集中火力抨擊世衛組織失責,捉戰犯替他背鍋。川普宣布停資世衛,巧的是,同天紐時刊出台灣反擊譚德塞的廣告。若以為美國在挺台,未免太天真,川普甩鍋世衛救選情,台灣的廣告倒像點火助陣--「台灣可以幫忙」。

全球確診數已邁進200萬,川普和台灣向世衛討公道,對世人有何幫助,自有公評;但大西洋另一端不是這樣「自救救人」。

英國首相強生染疫,日前康復出院,同天宣布捐款兩億英鎊給世衛及其它慈善機構。世衛被美國中斷金援,遭點名下台的秘書長譚德塞獲雪中送炭感動不已,強調英國義舉,足證抗疫需要全球性因應之道。英國舉重若輕,透過捐款表達不在中美選邊的立場。

世衛持續為弱勢國家抗疫募款,脫歐未久的英國陸續貢獻七點四億英鎊,是世界最大捐助國之一,行善同時國內死亡數破萬,疫情持續升溫。按川普邏輯,英國不但沒必要支援世衛,繞過鬼門關的強生更有理由聲討譚德塞;但英國走自己的路,一秉戰火中「冷靜前進」的堅毅。

英國下院及情報單位也有另組G20衛健組織之議,或呼籲疫後重新檢討中英外交,但都不在此時要求立捕戰犯,因這不是對英國最有利的作法。

唐寧街豪捐當然不是出於理想主義,聲明直言「援助最貧窮的國家抗疫,將有助於防止病毒在英國二度擴散」。這分務實也見於德國收治義、法重症患者,患難相助著眼保護歐盟穩定。英德法在大疫中力圖維持區域均勢,不在中美選邊,避免病毒一再裂解脆弱的國際秩序,演成衝突導火線。

新冠病毒碎斷人類既有政經連結,踩停所有動能,擴大各種距離。不只中美、歐洲,台灣、越南都積極透過人道外交布局未來生存空間。兩岸各自力拼口罩大外宣,卻又延續長久以來的主權爭議,也讓台灣送出的口罩除人道關懷,還流露爭取加入世衛等政治目的。偏偏部分台灣人還想靠口罩建立自尊,認真計算換得多少感謝與支持,若不如意,便網路霸凌,TAIWAN CAN HELP 變成TAIWAN CAN ATTACK。與中國要洗白疫禍罪名般,台灣的口罩添加太多功利色彩,與疫區危苦氣氛極不相襯,受贈者會感謝,卻未必感動。

要辦好人道外交,得先跳開美中的漩渦,否則都成了砲灰;至少學學英國,捱受苦難不怨天尤人,還為世人點燈。口罩有時盡,情操長流存,幫忙是發自真心的行動,還需要打廣告宣傳嗎?