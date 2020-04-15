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【重磅快評】川普甩鍋世衛救選情 台灣廣告點火助陣？

聯合報 / 主筆室
世界衛生組織秘書長譚德塞（左）指責台灣對他種族歧視，紐約時報今天刊登台灣民眾募資的廣告，世衛大動作提出13點聲明回應。圖／路透社、擷自聶永真臉書
世界衛生組織秘書長譚德塞（左）指責台灣對他種族歧視，紐約時報今天刊登台灣民眾募資的廣告，世衛大動作提出13點聲明回應。圖／路透社、擷自聶永真臉書

紐約時報等重要媒體不斷吹哨川普，揭發他怠忽職守，延誤防疫，川普集中火力抨擊世衛組織失責，捉戰犯替他背鍋。川普宣布停資世衛，巧的是，同天紐時刊出台灣反擊譚德塞的廣告。若以為美國在挺台，未免太天真，川普甩鍋世衛救選情，台灣的廣告倒像點火助陣--「台灣可以幫忙」。

全球確診數已邁進200萬，川普和台灣向世衛討公道，對世人有何幫助，自有公評；但大西洋另一端不是這樣「自救救人」。

英國首相強生染疫，日前康復出院，同天宣布捐款兩億英鎊給世衛及其它慈善機構。世衛被美國中斷金援，遭點名下台的秘書長譚德塞獲雪中送炭感動不已，強調英國義舉，足證抗疫需要全球性因應之道。英國舉重若輕，透過捐款表達不在中美選邊的立場。

世衛持續為弱勢國家抗疫募款，脫歐未久的英國陸續貢獻七點四億英鎊，是世界最大捐助國之一，行善同時國內死亡數破萬，疫情持續升溫。按川普邏輯，英國不但沒必要支援世衛，繞過鬼門關的強生更有理由聲討譚德塞；但英國走自己的路，一秉戰火中「冷靜前進」的堅毅。

英國下院及情報單位也有另組G20衛健組織之議，或呼籲疫後重新檢討中英外交，但都不在此時要求立捕戰犯，因這不是對英國最有利的作法。

唐寧街豪捐當然不是出於理想主義，聲明直言「援助最貧窮的國家抗疫，將有助於防止病毒在英國二度擴散」。這分務實也見於德國收治義、法重症患者，患難相助著眼保護歐盟穩定。英德法在大疫中力圖維持區域均勢，不在中美選邊，避免病毒一再裂解脆弱的國際秩序，演成衝突導火線。

新冠病毒碎斷人類既有政經連結，踩停所有動能，擴大各種距離。不只中美、歐洲，台灣、越南都積極透過人道外交布局未來生存空間。兩岸各自力拼口罩大外宣，卻又延續長久以來的主權爭議，也讓台灣送出的口罩除人道關懷，還流露爭取加入世衛等政治目的。偏偏部分台灣人還想靠口罩建立自尊，認真計算換得多少感謝與支持，若不如意，便網路霸凌，TAIWAN CAN HELP 變成TAIWAN CAN ATTACK。與中國要洗白疫禍罪名般，台灣的口罩添加太多功利色彩，與疫區危苦氣氛極不相襯，受贈者會感謝，卻未必感動。

要辦好人道外交，得先跳開美中的漩渦，否則都成了砲灰；至少學學英國，捱受苦難不怨天尤人，還為世人點燈。口罩有時盡，情操長流存，幫忙是發自真心的行動，還需要打廣告宣傳嗎？

川普 口罩 譚德塞 紐約時報 WHO

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