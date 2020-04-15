嚴德發：北部道路橋樑 供M1A2T戰車直接機動沒問題
國防部長嚴德發上午在立法院表示，陸軍對美採購的108輛M1A2T戰車，未來部署在北部，主要負責中樞要域防禦任務，戰車群平時以六輛專用拖車下基地機動，戰時則可直接上路行駛。他說，國軍與美軍都已確認，「台灣北部道路橋樑我們都作過測試」，供M1A2T戰車機動沒有問題。
嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，就新型戰車預算解凍案進行報告。民進黨立委羅致政質詢表示，在國軍「防衛固守、重層嚇阻」戰略中，戰車扮演什麼角色？作戰時共軍若登岸，戰車還會有角色？立委同時關切，陸軍目前為百餘輛新戰車採購6輛專用拖車頭，未來機動是否足夠。
嚴德發回應表示，新戰車針對共軍現役戰車有優勢，殲敵灘頭「是作得到的」，而從灘前殲敵、反舟波等，戰車都有能力遂行作戰。
嚴德發指出，百餘輛戰車平時將部署在北部，任務重點在中樞要域。戰時則不一定仰賴拖車，台灣北部道路橋樑我們都作過測試，美方也來看過，確實可行，拖板車用於平時訓練機動進基地，戰時戰車道路機動沒有問題，拖板車反而比較慢。
陸軍參謀長陳忠文則表示，陸軍目前委商拖運戰車的民間平板車，長度無法符合新戰車需求。未來108輛新戰車部署在北部，將採梯次運輸方式，以每次四個拖車頭、兩輛備援方式運輸，戰時則直接上路。
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