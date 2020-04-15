立委不准華航改名交通部買單 林佳龍：沒有道理

中華航空改名爭議延燒多日，立委認為疫情期間，聚焦華航改名模糊焦點，同時希望若華航決定改名，交通部不能買單。對此，交通部長林佳龍說「沒有道理」。

立委洪孟楷今天在立法院交委會質詢時時先詢問林佳龍，究竟是哪個國家在收到口罩的時候誤會是中國籍航空？林佳龍說沒有正面回應，僅說國外媒體有這樣的報導，會影響民眾認知。

洪孟楷接著質疑，既然沒有國家被誤導，疫情嚴峻為何要針對華航改名喋喋不休。林佳龍說，社會討論都尊重。

洪孟楷說，改名後會影響航權，另外機場時間帶恐需要重新分配，對公司營運穩定性造成嚴重影響，航班異動也會為旅客帶來不便。

此外，洪孟楷說，航空事業經營，涉及諸多複雜國際權利義務接軌事項，若改名除了需要重新辦理公司各項登記，亦須重新簽屬各項合約、文件、變更IATA(國際航空運輸協會)代碼、銷售系統與機身塗裝，及申請換發各項證照，相關程序會耗費大量人力、時間和費用，保守估計11億元。

洪孟楷強調，防疫期間不要操作政治議題跟政治意識形態，同時要求未來如果股東決定要改名，交通部不能編列相關預算。基於公司治理有任何改變，所衍生的成本，交通部都不能支應相關預算。

對此，林佳龍直說不認同，不讓政府出錢「沒有道理」。立法院取得共識之前，行政院有預算編列，華航股東也同意，很多條件下才能決定重大政策。

他說，行政成本是其次，社會經過討論，如果用台灣，或是不會引起誤會的名稱比較好，都支持華航改名。至於改甚麼名字，尊重社會討論，重大議題需要凝聚共識，要有台灣識別，避免與中國混淆，不應該最後變成我國代表中國去援外。